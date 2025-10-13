На первого ребенка выплата составит 737 тысяч рублей

13 октября 2025, 20:30, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Правительство России продолжает программу поддержки семей с детьми через увеличение материнского капитала. Согласно прогнозам экспертов, к 2028 году размер выплат возрастет на 15,5% по сравнению с текущими показателями, сообщает "Газета.ру".

Как сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, с 1 февраля 2026 года произойдет значительное повышение размеров маткапитала. На первого ребенка выплата составит 737 тысяч рублей, а к 2028 году достигнет 797 тысяч.

Для семей, в которых второй или последующий ребенок родился после 2020 года, сумма будет еще больше: 974 тысячи рублей – в 2026 году и 1,05 млн рублей – в 2028-м.

Если семья уже использовала сертификат на первого ребенка, при рождении второго ей полагается дополнительная выплата в размере 236,98 тыс. рублей в 2026 году, которая увеличится до 256,32 тыс. рублей к 2028 году.