Стало известно, сколько власти Барнаула потратят на борьбу со снегом

На содержание дорог и тротуаров уже заключены десятки контрактов

13 октября 2025, 14:24, ИА Амител

Уборка снега / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Администрация Барнаула определила объем финансирования из городской казны на зимнее обслуживание и очистку дорог и тротуаров. Согласно информации, предоставленной пресс-службой мэрии, эти работы потребуют около 900 миллионов рублей.

Вопросы подготовки дорожной инфраструктуры к зимнему сезону были рассмотрены на заседании 13 октября. Заместитель мэра Андрей Курышин сообщил, что на поддержание в порядке и уборку элементов улично-дорожной сети (общее количество которых составляет 2947) выделено почти 900 миллионов рублей.

«Обслуживание городской дорожной сети в зимний период будет организовано шестью участками дорожной эксплуатации, работающими в режиме 24/7. Автопарк городской дорожной службы располагает 248 единицами техники для уборки снега. Учитывая недостаток собственных ресурсов для поддержания чистоты на территории города зимой, планируется заключить 94 дополнительных контракта на аренду спецтехники. Кроме того, продолжается заготовка песко-соляной смеси различной концентрации, на данный момент подготовлено 90% от необходимого объема. Антигололедный реагент "Бионорд" закуплен в полном объеме», – пояснил Андрей Курышин.

По данным городских властей, большая часть объектов – 2589 – находится в зоне ответственности МБУ "Автодорстрой". В этот перечень входят дороги, пешеходные зоны и остановочные платформы. За уборку 72 парковых территорий, скверов и аллей отвечает МБУ "Благоустройство и озеленение". Поддержка чистоты на дворовых территориях возложена на районные администрации. В настоящее время проходят тендеры для выбора подрядных организаций.