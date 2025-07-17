Ставка останется высокой. О чем говорили представители ЦБ и алтайский бизнес на встрече

Диалог предпринимателей и Центробанка длился более двух часов

17 июля 2025, 08:15, ИА Амител

Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На коммуникационную сессию барнаульского Центробанка пригласили около 60 предпринимателей региона, представителей органов власти и научного сообщества. Как сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, встречу провел начальник Сибирского главного управления Банка России Николай Морев.

Он отметил, что коммуникационные сессии – не для "галочки". Для регулятора крайне важно донести обществу логику принимаемых ЦБ решений. Он напомнил, что 6 июня ставка была снижена до 20% впервые за последние полгода, однако высокой она останется долгое время.

"Это необходимо, чтобы вернуть инфляцию к цели в 4% в 2026 году. И показатели пока не внушают оптимизма. Например, в Алтайском крае по итогам мая годовая инфляция была выше, чем в целом по стране", – пояснил глава алтайского отделения ЦБ Андрей Иванов.

Отметим, что за 12 месяцев в Алтайском крае больше, чем в целом по России, подорожали продовольственные и непродовольственные товары. Услуги тоже подорожали, а индекс промышленного производства сложился ниже общероссийского уровня. Исполнительный директор компании "СиСорт" Виталий Савинков от имени всех экспортеров спросил, может ли Центробанк повлиять на сильный рубль.

"Мало того, что он открывает доступ импортным производителям на рынок, так еще и снижается маржинальность на импортных сделках. Все это приводит в итоге не только к ухудшению нашего состояния, но и снижению налогов", – высказал свое мнение Савинков.

Начальник Сибирского главного управления Банка России Николай Морев отметил, что экспортерам низкий курс невыгоден, поскольку они несут потери. В то же время этот курс устраивает население и предприятия, которые импортируют оборудование и сырье из-за рубежа.

"Любое вмешательство в образование курса ведет к негативным последствиям. Ну и, кстати, слабый рубль это тоже всегда повышенная инфляция. И, конечно, нашей целью не является ослабить рубль с целью увеличения доходов бюджета, но раскручивания инфляции", – ответил он.

Предприниматели подчеркивают: чтобы планировать работу, необходимо знать прогноз курса рубля на 2026 год. Морев отметил, что прогноз по курсу ЦБ не делает.

Председатель совета директоров компании "Силикатчик" Артем Поломошнов спросил, видит ли руководство Центробанка, что инвестиции в стране поставлены на стоп. Как отметил Иванов, сама денежная масса не является инструментом. Пока это депозиты, когда ставка пойдет вниз, их высвобождение снова вызовет инфляцию и повышение ставки.

Морев же отметил, что заморозки вкладов не будет – такое говорили многие эксперты, однако они ошибаются.

"Очевидно, что ключевая ставка будет снижаться постепенно, денежно-кредитная политика жесткая будет оставаться", – сказал эксперт.

Диалог алтайского бизнеса и Центробанка длился более двух часов. Николай Морев пообещал вернуться в Барнаул уже на следующей неделе, чтобы побывать на местных предприятиях и оценить их экономическое состояние. Подобные встречи регулятор продолжит по всей стране. Жесткая политика требует мягкого подхода и детальных разъяснений.