Стильный офис построят в Барнауле рядом с рекой

Проект одобрили на градсовете

03 апреля 2026, 07:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

На градостроительном совете краевой столицы, который прошел 1 апреля, вновь рассматривался проект строительства делового управления по адресу улица Гоголя, 219. Объект появится рядом с рекой Барнаулкой, а в перспективе на соседних участках могут возвести знаковые для города сооружения.

Что известно о проекте?

Проект представляет собой двухэтажное здание с подземной парковкой и функциональной зоной для офисов. На первом этаже разместятся кабинеты, холлы и другие офисные помещения, а на цокольном этаже — парковка для сотрудников, а также технические помещения. Архитектурное решение выполнено в современном минималистичном стиле с использованием кирпича, декоративных панелей и штукатурки.

Земля, на которой предполагается строить здание, имеет сложный ландшафт, с перепадом около трех метров. При этом проектировщики предложили вариант благоустройства прилегающей территории, который включает озеленение и обустройство тротуаров перед главным фасадом здания. Однако есть ограничение, связанное с существующими газовыми теплопроводами, которые проходят рядом с участком.

Что сказали о проекте эксперты?

Архитектурное решение здания получило положительную оценку, однако были выдвинуты замечания по поводу козырька над входом, который, по мнению некоторых членов совета, может быть лишним. В частности, предлагалось изменить его форму, чтобы избежать сложности с уборкой снега.

Кроме того, обсуждалась возможность улучшения фасадов и их соответствие стилю окружающих строений. На данный момент здание имеет выразительный угол и минималистичный стиль, что хорошо сочетается с окружающей застройкой, но будут рассмотрены дополнительные варианты улучшения визуального восприятия объекта.

В итоге проект согласовали.