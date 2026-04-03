Стильный офис построят в Барнауле рядом с рекой
Проект одобрили на градсовете
03 апреля 2026, 07:15, ИА Амител
На градостроительном совете краевой столицы, который прошел 1 апреля, вновь рассматривался проект строительства делового управления по адресу улица Гоголя, 219. Объект появится рядом с рекой Барнаулкой, а в перспективе на соседних участках могут возвести знаковые для города сооружения.
Что известно о проекте?
Проект представляет собой двухэтажное здание с подземной парковкой и функциональной зоной для офисов. На первом этаже разместятся кабинеты, холлы и другие офисные помещения, а на цокольном этаже — парковка для сотрудников, а также технические помещения. Архитектурное решение выполнено в современном минималистичном стиле с использованием кирпича, декоративных панелей и штукатурки.
Земля, на которой предполагается строить здание, имеет сложный ландшафт, с перепадом около трех метров. При этом проектировщики предложили вариант благоустройства прилегающей территории, который включает озеленение и обустройство тротуаров перед главным фасадом здания. Однако есть ограничение, связанное с существующими газовыми теплопроводами, которые проходят рядом с участком.
Что сказали о проекте эксперты?
Архитектурное решение здания получило положительную оценку, однако были выдвинуты замечания по поводу козырька над входом, который, по мнению некоторых членов совета, может быть лишним. В частности, предлагалось изменить его форму, чтобы избежать сложности с уборкой снега.
Кроме того, обсуждалась возможность улучшения фасадов и их соответствие стилю окружающих строений. На данный момент здание имеет выразительный угол и минималистичный стиль, что хорошо сочетается с окружающей застройкой, но будут рассмотрены дополнительные варианты улучшения визуального восприятия объекта.
В итоге проект согласовали.
10:14:15 03-04-2026
В аренде офисов недостаток.., ещё построим, видимо выгодный и эффективный бизнес.. ! Да, строительные компании должны заниматься стройкой, только выходит в налогах или в приоритетах не отрегулировано..
10:35:30 03-04-2026
за основу взят проект простенького дачного домика.
я такие видел в красноярске.
10:37:00 03-04-2026
пример бизнеса по барнаульски, васька построил и мне надо, и пофиг что куча офисников стоит пустми
13:10:38 03-04-2026
С каких это пор Барнаулка в черте города стала считаться рекой? Это в лучшем случае ливнёвка.