Стоимость подготовки машины к зиме выросла до 38 тысяч рублей
Эта сумма на 8% превышает показатели прошлого года
14 октября 2025, 23:40, ИА Амител
Согласно исследованию экспертов "Чек Индекса" компании "Платформа ОФД", комплексная подготовка легкового автомобиля к зимнему сезону в 2025 году потребует в среднем 38 018 рублей. Эта сумма на 8% превышает показатели прошлого года, сообщает РИА Новости.
В стандартный "зимний набор" для авто вошли:
-
четыре зимние шины – 8170 рублей (+5%);
-
набор щеток стеклоочистителя – 1105 рублей (+11%);
-
омывающая жидкость – 443 рубля (+13%);
-
услуги шиномонтажа – 2520 рублей (+14%);
-
автомойка – 1270 рублей (+15%).
Аналитики отмечают, что стоимость услуг растет опережающими темпами по сравнению с товарами. Наибольший рост цен продемонстрировали услуги автомойки и шиномонтажа, подорожавшие на 14-15%.
00:00:22 15-10-2025
Родил сыновей и проблема эта со временем отпала
07:47:23 15-10-2025
Резина - Кама? 8-]))))
08:12:08 15-10-2025
Musik (07:47:23 15-10-2025) Резина - Кама? 8-])))) ... Это рерайт.
08:16:49 15-10-2025
Musik (07:47:23 15-10-2025) Резина - Кама? 8-])))) ... БШЗ
09:41:43 15-10-2025
Musik (07:47:23 15-10-2025) Резина - Кама? 8-])))) ... Там цена за одну указана.