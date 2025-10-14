НОВОСТИОбщество

Стоимость подготовки машины к зиме выросла до 38 тысяч рублей

Эта сумма на 8% превышает показатели прошлого года

14 октября 2025, 23:40, ИА Амител

Шины на автомобиле / Фото: amic.ru
Согласно исследованию экспертов "Чек Индекса" компании "Платформа ОФД", комплексная подготовка легкового автомобиля к зимнему сезону в 2025 году потребует в среднем 38 018 рублей. Эта сумма на 8% превышает показатели прошлого года, сообщает РИА Новости.

В стандартный "зимний набор" для авто вошли:

  • четыре зимние шины – 8170 рублей (+5%);

  • набор щеток стеклоочистителя – 1105 рублей (+11%);

  • омывающая жидкость – 443 рубля (+13%);

  • услуги шиномонтажа – 2520 рублей (+14%);

  • автомойка – 1270 рублей (+15%).

Аналитики отмечают, что стоимость услуг растет опережающими темпами по сравнению с товарами. Наибольший рост цен продемонстрировали услуги автомойки и шиномонтажа, подорожавшие на 14-15%.

Россия цены Авто

Комментарии

Avatar Picture
Гость

00:00:22 15-10-2025

Родил сыновей и проблема эта со временем отпала

  -8

Avatar Picture
Musik

07:47:23 15-10-2025

Резина - Кама? 8-]))))

  -4

Avatar Picture
Гость

08:12:08 15-10-2025

Musik (07:47:23 15-10-2025) Резина - Кама? 8-])))) ... Это рерайт.

  -5

Avatar Picture
Гость

08:16:49 15-10-2025

Musik (07:47:23 15-10-2025) Резина - Кама? 8-])))) ... БШЗ

  -5

Avatar Picture
Гость

09:41:43 15-10-2025

Musik (07:47:23 15-10-2025) Резина - Кама? 8-])))) ... Там цена за одну указана.

  -1

