Минпромторг рассмотрит отсрочку новых правил утильсбора для иномарок
Отсрочка необходима для завершения таможенного оформления автомобилей, купленных в августе – октябре, по действующим правилам
14 октября 2025, 18:00, ИА Амител
Минпромторг России по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова рассмотрит возможность отсрочки введения новых правил расчета утилизационного сбора на импортируемые легковые автомобили. Инициатива была направлена общественной организацией "Деловая Россия" в связи с большим количеством сделок, заключенных в августе – октябре, сообщает "Интерфакс".
Новые правила, которые должны были вступить в силу с 1 ноября, предполагают изменение методики расчета утильсбора. Теперь при расчете будут учитываться не только возраст автомобиля и объем двигателя, но и его мощность. Как пояснили в Минпромторге, это связано с ростом популярности высокомощных транспортных средств с небольшими объемами двигателя, включая электромобили и гибриды.
Для физических лиц, ввозящих автомобили для личного пользования, предлагается сохранить льготные коэффициенты на машины мощностью до 160 л.с.: 3,4 тыс. рублей – за новый автомобиль и 5,2 тыс. рублей – за автомобиль старше трех лет.
Как отмечается в обращении "Деловой России", ажиотажный спрос перед введением новых правил привел к образованию очередей на пограничных пунктах пропуска. Отсрочка необходима для завершения таможенного оформления автомобилей, купленных в августе – октябре, по действующим правилам.
00:30:50 15-10-2025
всех людей уже издергали, будто мало народу стресса в жизни теперь. издеваться так разве можно? СМИ совсем ополоумели-еще не принято закона и они уже всех перетрясли перебесили!! по-моему проще станок включить да и всё, чем так жать народ. вот