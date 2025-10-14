Минпромторг рассмотрит отсрочку новых правил утильсбора для иномарок

Отсрочка необходима для завершения таможенного оформления автомобилей, купленных в августе – октябре, по действующим правилам

14 октября 2025, 18:00, ИА Амител

Шины на автомобиле / Фото: amic.ru

Минпромторг России по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова рассмотрит возможность отсрочки введения новых правил расчета утилизационного сбора на импортируемые легковые автомобили. Инициатива была направлена общественной организацией "Деловая Россия" в связи с большим количеством сделок, заключенных в августе – октябре, сообщает "Интерфакс".

Новые правила, которые должны были вступить в силу с 1 ноября, предполагают изменение методики расчета утильсбора. Теперь при расчете будут учитываться не только возраст автомобиля и объем двигателя, но и его мощность. Как пояснили в Минпромторге, это связано с ростом популярности высокомощных транспортных средств с небольшими объемами двигателя, включая электромобили и гибриды.

Для физических лиц, ввозящих автомобили для личного пользования, предлагается сохранить льготные коэффициенты на машины мощностью до 160 л.с.: 3,4 тыс. рублей – за новый автомобиль и 5,2 тыс. рублей – за автомобиль старше трех лет.

Как отмечается в обращении "Деловой России", ажиотажный спрос перед введением новых правил привел к образованию очередей на пограничных пунктах пропуска. Отсрочка необходима для завершения таможенного оформления автомобилей, купленных в августе – октябре, по действующим правилам.

