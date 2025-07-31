НОВОСТИЭкономика

Стоимость продуктов для приготовления популярных блюд снизится в августе

Борщ и винегрет резко подешевеют

31 июля 2025, 12:33, ИА Амител

Борщ / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Борщ / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В августе стоимость продуктов для борща снизится на 20%, а ингредиенты для винегрета подешевеют почти на треть благодаря сезонному падению цен на овощи, сообщают "Аргументы и факты" со ссылкой на эксперта Финансового университета Игоря Балынина.

«Картофель подешевеет в 1,5-2 раза, лук и морковь – на 35%, свеклу – на 20%, а квашеная капуста и соленые огурцы станут доступнее на 30% и 15% соответственно. Подсолнечное масло и консервированный горошек сохранят прежние цены, но благодаря акциям в сетевых магазинах их можно будет купить на 10-25% дешевле», - отмечает Балынин.

Экономист отмечает, что набор для борща подешевеет на 14-20% за счет снижения цен на овощи и зелень при стабильной стоимости мяса и лаврового листа. Если урожай российских аграриев превысит ожидания, падение цен может оказаться еще более значительным.

Ранее сообщалось, что стоимость продуктов для приготовления борща за 2024 год выросла на 32%.

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

13:30:00 31-07-2025

Вот для кого это инфа?
Что за маразм, а?
Мы все одним борщом питаемся, без мяса?
Или Игоря Балынина, вот этот персонаж, на траве одной сидит)))????

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:54:45 31-07-2025

От мяса стареют.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:16:21 31-07-2025

Гость (16:54:45 31-07-2025) От мяса стареют.... Жуй траву, проживешь 100 лет.

  1 Нравится
Ответить
