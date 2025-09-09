Столкновение с иномаркой закончилось госпитализацией велосипедиста в Барнауле

Велосипедист получил травмы различной степени тяжести

09 сентября 2025, 11:40, ИА Амител

В Барнауле утром 9 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и велосипедиста. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22 | Барнаул" со ссылкой на алтайскую Госавтоинспекцию.

Авария случилась около 06:20 на улице Власихинской у дома № 57. По данным ведомства, 63-летний водитель автомобиля "Тойота Спринтер Кариб" допустил наезд на 58-летнего мужчину, пересекавшего проезжую часть на велосипеде.

В результате происшествия велосипедист получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

