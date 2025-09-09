Столкновение с иномаркой закончилось госпитализацией велосипедиста в Барнауле
Велосипедист получил травмы различной степени тяжести
09 сентября 2025, 11:40, ИА Амител
В Барнауле утром 9 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и велосипедиста. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22 | Барнаул" со ссылкой на алтайскую Госавтоинспекцию.
Авария случилась около 06:20 на улице Власихинской у дома № 57. По данным ведомства, 63-летний водитель автомобиля "Тойота Спринтер Кариб" допустил наезд на 58-летнего мужчину, пересекавшего проезжую часть на велосипеде.
В результате происшествия велосипедист получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
По факту ДТП проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее в Барнауле водитель иномарки сбил пожилого велосипедиста на пешеходном переходе.
12:22:20 09-09-2025
Велосипедиста накажут?
14:07:52 09-09-2025
по-моему что у водителя что у велосипедиста в ТАКОМ возрасте явно катаракта, снижение внимания и реакции из-за плохой функции печени и сосудов. Людям таким нечего уже делать на дорогах!!