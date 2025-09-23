НОВОСТИПроисшествия

Столкнулись фуры и "Газель". Подробности мощного взрыва на новосибирской трассе

Один из водителей погиб на месте происшествия

23 сентября 2025, 14:15, ИА Амител

Фото: МЧС Новосибирской области

На трассе в Новосибирской области прогремел мощный взрыв и произошел пожар. Как сообщили в МВД по региону, в Барабинском районе столкнулись три фуры и "Газель".

Напомним, инцидент произошел на трассе Р-254 "Иртыш". Как уточнили в ведомстве, в результате ДТП загорелась "Газель" и один большегруз. Проезд для транспорта временно перекрыли в обе стороны.

По данным правоохранителей, водитель "Газели" скончался на месте аварии. 

Как ранее уточнял Telegram-канал Mash Siberia, сначала очевидцы заметили пламя, а потом услышали взрыв.

Новосибирская область Происшествия

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

21:29:03 23-09-2025

там так воняло горелым мясом и копотью. ужасно. никогда не забуду...бедный водитель

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров