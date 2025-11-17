Сторож приморской школы вступил в схватку с диким кабаном и попал на видео

Охранник устроил настоящую корриду

17 ноября 2025, 12:45, ИА Амител

В селе Милоградово Приморского края дикий кабан забежал на территорию местной школы. Ученикам приказали оставаться в здании, пока сотрудники пытались прогнать животное. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

На вызов судьбы откликнулся сторож – именно он вступил в схватку с разъяренным хряком и устроил настоящую корриду по-приморски. На кадрах видно, как охранник размахивает руками, пытаясь удержать кабана на расстоянии. Спустя несколько секунд зверь развернулся и убежал обратно в лес.

Детей выпустили на улицу только после того, как убедились, что угроза миновала. Пострадавших нет.

