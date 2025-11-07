Двести граммов ярости. В Новосибирске той-терьер спас хозяйку от нападения бешеной лисы

Пес сам бросился навстречу лесной хищнице

07 ноября 2025, 09:45, ИА Амител

Храбрый той-терьер / Фото: Mash Siberia

В Новосибирске лиса напала на девушку, но ее удалось спасти благодаря храбрости маленького той-терьера. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Инцидент произошел у дома № 15/1 на улице Уса. Рыжая лиса внезапно набросилась на прохожую, вцепившись ей в ноги. На защиту хозяйки встал крошечный пес, сумев отвлечь внимание хищницы и дать девушке время укрыться в подъезде.

«У нее глаза красные были, и как бы у нее слюни текли. Было уже понятно, что она бешеная», – отметила девушка.

По словам пострадавшей Виктории, сначала она приняла животное за кота и попыталась защитить питомца, но тот сам бросился навстречу лисе. Хищница отступила только через 20 минут. Позже прохожие нашли собаку и отвезли ее в ветклинику. Сейчас той-терьер находится на десятидневном карантине.

Нападение лисы на другую прохожую

В Министерстве природных ресурсов сообщили, что у лисы были признаки бешенства. Животное погибло. Состояние питомца находится под наблюдением ветеринаров.

Ранее в Барнауле в Нагорном парке очевидцы сняли на видео лису, играющую со своей добычей. На кадрах видно, как рыжая хищница увлеченно гоняет пойманную мышку, которая безуспешно пытается спастись. Автор ролика в какой-то момент просит лису повернуться к камере, но та не обращает внимания и продолжает игру.