"Стратегическое партнерство". Как японцы распробовали алтайскую гречиху
Алтайская гречиха не только вкусная, но и качественная
29 сентября 2025, 06:40, ИА Амител
В сентябре Алтайский край посетила солидная делегация из Японии. Гости побывали на полях, где растет алтайская гречиха, и проверили ее качество. И это при том, что гречиху японцы в нашем регионе крае закупают уже десять лет подряд. В год – около пяти тысяч тонн. И даже санкции этому не помешали. Первые два года партнеры проводили большое количество аудитов и проверок. И только через два года подписали первый контракт.
Высокое качество
В Стране восходящего солнца действуют "одни из самых строгих в мире требований по остаточному содержанию пестицидов", рассказывает исполнительный директор барнаульского ООО "ВелКен" Максим Степнов.
Алтайская гречиха, по его словам, соответствует высоким стандартам и успешно проходит проверки как в российских, так и в японских лабораториях. Кроме того, для специалистов из Японии имеет принципиальное значение то, что у ядра алтайской гречихи "идеальный цвет", говорит Степнов.
Гречиху в Японии любят. Самое любимое блюдо в этой стране – гречневая лапша соба. Сейчас с краем работают фирмы Sanchu&Сo и Altai Trading – крупнейшие трейдеры гречихи на японском рынке. Причем вторая компания работает исключительно с производителями из Алтайского края.
«Японцы покупают и перепродают нашу продукцию по всей стране», – пояснил Максим Степнов.
Прежде чем начать сотрудничать с алтайским бизнесом, японские предприниматели проводили тщательный аудит, устраивали множество проверок, изучали качество зерна, производственные процессы и систему управления. Это заняло два года. И только потом стороны подписали контракт.
Санкции не помешали
Объем поставок в Японию достиг пика в 2021 году. Затем случились санкции, возникли логистические сложности. Но даже несмотря на это, поставки не прекращались: спрос из Японии на культуру оставался устойчивым.
Сейчас "ВелКен" поставляет гречиху в Японию, используя мультимодальную систему перевозок.
«После 2022 года вопрос транспортировки встал ребром, логистические компании уходили, у нас не было понимания как дальше работать. Японцы же хотели сохранить сотрудничество и ждали. Мы справились, нашли тех, кто способен совершать трансконтинентальную морскую пересылку. Сейчас у нас есть логистический партнер, мы везем товар авто- и ж/д транспортом, а потом морем – это несколько этапов транспортировки», – рассказывает Степнов.
"Набирает обороты"
Даже спустя десять лет японцы жестко контролируют качество продукции. Вот и в этот раз в Барнаул приехали представители японских компаний, а именно президенты и менеджеры обоих фирм. Первые провели полный аудит производственного цикла – от уборки на полях до лабораторного контроля экспортных образцов, а менеджеры занимались "переговорами и продажами", пояснил Максим Степнов.
По его словам, такие встречи с главами японских компаний проходят периодически. И каждая приносит весомый результат. В последний раз президент Sanchu&Co приезжал в край пять лет назад.
«Для компании "ВелКен" приезд японских партнеров – событие знаковое. Дружба, проверенная временем, превращается в стратегическое сотрудничество, а экспорт из Сибири в Японию – в историю, которая только набирает обороты», – отметил гендиректор "ВелКен" Евгений Вельдяйкин.
Компания поставляет алтайскую гречиху не только в Японию, но и в Китай. В Поднебесную ежегодно отгружается около 30 тысяч тонн гречихи. И сотрудничество с азиатскими странами алтайские бизнесмены намерены продолжать и укреплять.
Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.
12:13:22 29-09-2025
Рад, очень рад за японцев что они будут питаться нашей качественной гречкой. Будем всю нашу отправлять?
12:45:34 29-09-2025
Гость (12:13:22 29-09-2025) Рад, очень рад за японцев что они будут питаться нашей качес... давайте им прошлого года, которая в МРа в больших фанерных коробах рассыпная год стоит никому нафиг грязная не нужная - толкнём?
12:33:31 29-09-2025
Надо японцам санкции, ввести запрет на покупку гречи, как они нам за паркетники, 2 литра плюс...
13:39:21 29-09-2025
на самом деле у нас в Алтайском крае не добывают золото но есть то что будет ценой дороже
то есть эту продукцию будут ценить за 1 грамм по весу 1 грамма золота и дороже. Это
-гречка
-подсолнечное масло первого отжима
-зерно белого хлеба высших сортов
-облепиховое масло
-мед
-сыр
-кедровый орех
-хрен
и еще много всего чего многие страны покупать будут с нехилым спросом
16:09:05 29-09-2025
А зачем мы кормим нашего врага, который в 1945 году на нас напал и до сих пор не капитулировал и не подписал мирный договор, а также требовует часть территории России передать? Сами бы съели эту гречку или лучше бы скоту отдали, чтобы мяса больше было.
16:14:55 29-09-2025
Гость (16:09:05 29-09-2025) А зачем мы кормим нашего врага, который в 1945 году на нас н... статистика говорит, что мяса у нас невпрожор.
и гречей полки забиты.
давайте нашу ненужную гречу обменяем вот хоть на яхты, и чтобы с ними не париться - отдадим уважаемым людям, они ж лучше нас умеють с денгами обращаться