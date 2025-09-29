Алтайская гречиха не только вкусная, но и качественная

29 сентября 2025, 06:40, ИА Амител

Гречиха / Фото: unsplash.co, sonya_vel

В сентябре Алтайский край посетила солидная делегация из Японии. Гости побывали на полях, где растет алтайская гречиха, и проверили ее качество. И это при том, что гречиху японцы в нашем регионе крае закупают уже десять лет подряд. В год – около пяти тысяч тонн. И даже санкции этому не помешали. Первые два года партнеры проводили большое количество аудитов и проверок. И только через два года подписали первый контракт.

Высокое качество

В Стране восходящего солнца действуют "одни из самых строгих в мире требований по остаточному содержанию пестицидов", рассказывает исполнительный директор барнаульского ООО "ВелКен" Максим Степнов.

Алтайская гречиха, по его словам, соответствует высоким стандартам и успешно проходит проверки как в российских, так и в японских лабораториях. Кроме того, для специалистов из Японии имеет принципиальное значение то, что у ядра алтайской гречихи "идеальный цвет", говорит Степнов.

Гречиху в Японии любят. Самое любимое блюдо в этой стране – гречневая лапша соба. Сейчас с краем работают фирмы Sanchu&Сo и Altai Trading – крупнейшие трейдеры гречихи на японском рынке. Причем вторая компания работает исключительно с производителями из Алтайского края.

«Японцы покупают и перепродают нашу продукцию по всей стране», – пояснил Максим Степнов.

Прежде чем начать сотрудничать с алтайским бизнесом, японские предприниматели проводили тщательный аудит, устраивали множество проверок, изучали качество зерна, производственные процессы и систему управления. Это заняло два года. И только потом стороны подписали контракт.

Гречиха/ Фото сгенерировано нейросетью "Кандинский"

Санкции не помешали

Объем поставок в Японию достиг пика в 2021 году. Затем случились санкции, возникли логистические сложности. Но даже несмотря на это, поставки не прекращались: спрос из Японии на культуру оставался устойчивым.

Сейчас "ВелКен" поставляет гречиху в Японию, используя мультимодальную систему перевозок.

«После 2022 года вопрос транспортировки встал ребром, логистические компании уходили, у нас не было понимания как дальше работать. Японцы же хотели сохранить сотрудничество и ждали. Мы справились, нашли тех, кто способен совершать трансконтинентальную морскую пересылку. Сейчас у нас есть логистический партнер, мы везем товар авто- и ж/д транспортом, а потом морем – это несколько этапов транспортировки», – рассказывает Степнов.

"Набирает обороты"

Даже спустя десять лет японцы жестко контролируют качество продукции. Вот и в этот раз в Барнаул приехали представители японских компаний, а именно президенты и менеджеры обоих фирм. Первые провели полный аудит производственного цикла – от уборки на полях до лабораторного контроля экспортных образцов, а менеджеры занимались "переговорами и продажами", пояснил Максим Степнов.

Флаг Японии/ Фото сгенерировано нейросетью "Кандинский"

По его словам, такие встречи с главами японских компаний проходят периодически. И каждая приносит весомый результат. В последний раз президент Sanchu&Co приезжал в край пять лет назад.

«Для компании "ВелКен" приезд японских партнеров – событие знаковое. Дружба, проверенная временем, превращается в стратегическое сотрудничество, а экспорт из Сибири в Японию – в историю, которая только набирает обороты», – отметил гендиректор "ВелКен" Евгений Вельдяйкин.

Компания поставляет алтайскую гречиху не только в Японию, но и в Китай. В Поднебесную ежегодно отгружается около 30 тысяч тонн гречихи. И сотрудничество с азиатскими странами алтайские бизнесмены намерены продолжать и укреплять.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.