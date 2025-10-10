Стрелявший по сотруднику ФСБ в Омской области думал, что его преследуют бандиты

Мужчина открыл огонь из карабина по пограничнику на заправке, сейчас стрелок заключен под стражу

10 октября 2025, 15:05, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В областной прокуратуре региональному порталу "Омск-информ" предоставили информацию о причинах, побудивших 57-летнего гражданина Республики Алтай открыть огонь по сотруднику пограничной службы на автозаправочной станции в Калачинском районе. Инцидент произошел 7 октября.

В указанный день работники Пограничного управления ФСБ проводили оперативные мероприятия и предположили, что житель Алтая совершил правонарушение. В свою очередь, мужчина ошибочно принял сотрудников правоохранительных органов за преступников. В результате он произвел два выстрела из карабина в направлении одного из пограничников, но пули попали только в транспортное средство.

Суд Омской области постановил заключить под стражу 57-летнего жителя Республики Алтай, которому предъявлено обвинение в покушении на жизнь представителя власти.