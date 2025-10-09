В Омской области житель Алтая открыл огонь по сотруднику ФСБ
Мужчина достал охотничий карабин и выстрелил по машине силовика, который находился при исполнении
09 октября 2025, 14:05, ИА Амител
В Омской области был задержан 57-летний гражданин, житель Республики Алтай, обстрелявший работника пограничной службы ФСБ. Согласно информации, предоставленной областным Следственным комитетом, случай произошел 7 октября на автозаправочной станции в Калачинском районе.
По информации следствия, злоумышленник, прибывший из Республики Алтай, произвел два выстрела из охотничьего оружия, оснащенного оптическим прицелом, по автомобилю сотрудника правоохранительных органов. В момент нападения сотрудник выполнял служебные обязанности.
Пули повредили транспортное средство, но сам пограничник не получил ранений. Злоумышленник был оперативно задержан, а оружие конфисковано и направлено на экспертное исследование. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Причины, побудившие стрелявшего к совершению преступления, на данный момент не обнародованы.
14:22:30 09-10-2025
ой дурак.....
20:49:01 09-10-2025
Мимопроходящий (14:22:30 09-10-2025) ой дурак........ обоснуй...
10:48:37 10-10-2025
Просто так, не стреляют в людей. Заслужил.