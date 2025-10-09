В Омской области житель Алтая открыл огонь по сотруднику ФСБ

Мужчина достал охотничий карабин и выстрелил по машине силовика, который находился при исполнении

09 октября 2025, 14:05, ИА Амител

Оружие нападавшего / Фото: СУ СК России по Омской области

В Омской области был задержан 57-летний гражданин, житель Республики Алтай, обстрелявший работника пограничной службы ФСБ. Согласно информации, предоставленной областным Следственным комитетом, случай произошел 7 октября на автозаправочной станции в Калачинском районе.

По информации следствия, злоумышленник, прибывший из Республики Алтай, произвел два выстрела из охотничьего оружия, оснащенного оптическим прицелом, по автомобилю сотрудника правоохранительных органов. В момент нападения сотрудник выполнял служебные обязанности.

Пули повредили транспортное средство, но сам пограничник не получил ранений. Злоумышленник был оперативно задержан, а оружие конфисковано и направлено на экспертное исследование. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Причины, побудившие стрелявшего к совершению преступления, на данный момент не обнародованы.