"Строительный консультант" помогает минимизировать риски инвесторов в Барнауле

Сергей Микшин / Фото: Анастасия Власова

В строительных проектах, даже тщательно спланированных, могут возникнуть сложности: от ошибок в проектировании до несоответствий в работе подрядчиков. Все это может привести к перерасходу бюджета, юридическим сложностям, в худшем случае – к полной заморозке проекта.

Чтобы минимизировать риски, все больше девелоперов и инвесторов обращаются за помощью к профессиональным техническим заказчикам. В Барнауле в этом направлении уже более 15 лет работает компания "Строительный консультант".

Роль технического заказчика

Технический заказчик – эксперт, контролирующий важные этапы строительного проекта и защищающий интересы инвестора. Он подготавливает и проверяет проектную документацию, оформляет разрешения и согласования, координирует работу проектировщиков и подрядчиков, а также контролирует качество строительства. Кроме того, технический заказчик взаимодействует с госорганами и экспертами, а также отвечает за приемку объекта и сдачу в эксплуатацию.

Четыре причины, почему инвесторы выбирают техническое сопровождение:

предотвращение ошибок – тщательная проверка проектной документации позволяет выявить несоответствия еще до начала строительства, что помогает избежать перерасхода и лишних переделок;

– тщательная проверка проектной документации позволяет выявить несоответствия еще до начала строительства, что помогает избежать перерасхода и лишних переделок; минимизация рисков – работа с госорганами и знание актуальных норм позволяет избегать штрафов и приостановки проекта;

– работа с госорганами и знание актуальных норм позволяет избегать штрафов и приостановки проекта; защита бюджета – контроль за выполнением технологий строительства и качеством работ снижает вероятность дополнительных затрат;

– контроль за выполнением технологий строительства и качеством работ снижает вероятность дополнительных затрат; соблюдение сроков – четкое планирование и координация подрядчиков помогает избежать задержек и поддерживать ритмичность стройки.

«На площадке не бывает мелочей. Мы смотрим на проект как на живой механизм: сбой в одной детали влияет на всю систему. Задача сопровождения – предвидеть это заранее», – отмечает главный инженер компании Иван Бурминов.

Команда "Строительный консультант" / Фото: Анастасия Власова

Пример из практики

В работе компании была история, когда, казалось бы, инвестиции были уже утеряны. Клиент купил участок для коммерческой недвижимости, но позже узнал, что через него проходит красная линия. Строительство стало невозможным, проект заморозили.

Специалисты компании провели аудит исходно-разрешительной документации, подготовили проект межевания и инициировали внесение изменений в градостроительную документацию. Благодаря этому красную линию перенесли, проект удалось возобновить.

Роль технического заказчика давно вышла за рамки простого контроля за соблюдением стандартов. Компаниям, которые вкладываются в профессиональное сопровождение, удается не только обеспечивать стабильность при реализации проекта, но и сэкономить время и средства, улучшая итоговый результат.

