На Алтае строителя осудили за гибель мужчины в котловане со сточными водами

Яму не огородил, знаки и предупредительные надписи не поставил, на ночь не разместил сигнальное освещение

03 декабря 2025, 16:40, ИА Амител

Строительный котлован / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае вынесли приговор строителю, который оставил открытый котлован без ограждений. В результате один из местных жителей утонул в сточных водах, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Трагический случай произошел в одном из сел Калманского района, где прокладывали распределительный газопровод. Как установил суд, мастер строительно-монтажных работ нарушил правила безопасности: котлован не огородил, знаки и предупредительные надписи не поставил, на ночь не разместил сигнальное освещение.

«Житель села упал в котлован, наполненный скоплениями сточных вод, не смог выбраться из него самостоятельно и погиб в результате утопления», – говорится в сообщении.

Мастеру предъявили обвинение по статье 216 части 2 УК РФ о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ему назначили один год восемь месяцев условно с испытательным сроком два года.

«Дополнительное наказание – лишение права заниматься деятельностью, связанной с контролем и обеспечением техники безопасности при проведении строительных работ, на срок один год», – пишет пресс-служба.

В 2024 году в Бийском районе 12-летний школьник упал в строительный котлован, когда катался на ледянке. Выбраться ему помогали спасатели. Ребенка увезли в больницу с подозрением на перелом бедра.