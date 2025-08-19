"Лесть, комплименты, позитив". Наблюдатели оценили встречу Трампа с "командой Зеленского"

Президент США показал карту, а украинская сторона задумалась о проведении выборов

19 августа 2025, 09:46, ИА Амител

Дональд Трамп и Владимир Зеленский / Фото: Alex Brandon / TASS

По результатам переговоров в Белом доме президента США Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским начат процесс подготовки двустороннего российско-украинского саммита.

Наблюдатели обратили внимание на исторические параллели, проведенные финским президентом Стуббом, пиджак Зеленского, получасовую беседу американского лидера с Владимиром Путиным и другие моменты. Как оценили наблюдатели встречу в Вашингтоне – в материале amic.ru.

"Костюм, но не полный"

После российско-американского саммита на Аляске 15 августа Трамп вызвал в Вашингтон Владимира Зеленского, поддержать которого прибыли европейские лидеры – президент Франции Макрон, премьер Великобритании Стармер, канцлер Германии Мерц, президент Финляндии Стубб, генсек НАТО Рютте, премьер-министр Италии Мелони, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Судя по всему, Дональд Трамп изменил свою позицию по украинскому конфликту и поддерживает призыв Путина к заключению итогового мирного соглашения, хотя ранее высказывал предложение о прекращении огня, поддержанное Зеленским и лидерами стран Европы, писал еще до начала встречи американский журнал Time.

«Госсекретарь Марко Рубио в интервью CBS попытался опровергнуть слухи о том, что лидеры крупнейших экономик Европы едут в Белый дом, чтобы предотвратить очередную ссору между Трампом и Зеленским. Они не приедут, чтобы защитить Зеленского от травли. Они приедут, потому что мы работаем с европейцами. Мы пригласили их приехать», – процитировало издание Рубио.

Зеленский прибыл на встречу в Белый дом в пиджаке, на это обратило внимание американское издание Axios. Это был "костюм, но не полный" – аналогичный тому, что украинский лидер надевал в июне 2025 года на саммит НАТО. Трамп похвалил изменение гардероба собеседника.

Финские аналогии

Присутствовавший на встрече президент Финляндии Стубб заявил, что "мы нашли решение в 1944 году, мы сможем найти решение и в 2025-м", имея в виду прекращение военных действий.

В связи с этим политолог Алексей Нечаев напомнил, как страна Суоми в 1944 году прекратила боевые действия. Он указал, что на тот момент "Финляндия имела за плечами Зимнюю войну с потерей около 10% территории и активное участие в агрессии Третьего рейха против СССР: от блокады Ленинграда и надежды вернуть "свои земли" до других операций на стороне гитлеровской Германии".

«Когда стало ясно, что наступление Красной армии весной 1944 года не оставляет Финляндии шансов, власть от Рюти перешла к Маннергейму. Хельсинки запросил перемирие и обязался воевать против Германии, поддерживая советские войска.



Сталин с финнов получил немало, но и простил им многое. А спустя время Москва очертила для Хельсинки границы дозволенного, закрепив важные детали в двух документах: Парижском мирном договоре 1947 года (жесткие ограничения по вооружениям и армии) и в договоре 1948 года, запрещавшем вступать в коалиции против СССР», – рассказал Нечаев.

Киев требует денег

Трамп утверждает, что он организует встречу между Зеленским и Путиным, пишет британская газета The Guardian.

«Дональд Трамп в социальных сетях сообщил, что ведутся приготовления к будущей встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина, а затем и к трехсторонней встрече между ними и Трампом», – сообщает издание.

«Во время встречи в Белом доме президент Трамп развернул на мольберте карту, на которой были показаны линия фронта и районы боевых действий в Украине. Позже Зеленский сообщил журналистам, что у него состоялся долгий разговор с Трампом, и он сказал, что не полностью согласен с тем процентом территории Украины, который, как было показано, контролирует Россия», – рассказывает The Guardian.

Возможный саммит Путин – Зеленский может состояться в течение двух недель, заявил журналистам канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает агентство Bloomberg.

«Президент Франции Эммануэль Макрон предположил, что может пройти всего несколько часов, прежде чем будут определены детали переговоров Путина и Зеленского, в то время как трехсторонний саммит может состояться в течение трех недель», – информирует агентство.

Украинская сторона обещает закупить американское оружие на 100 млрд долларов за счет финансирования Европой в попытке получить гарантии своей безопасности от США после мирного урегулирования с Россией, говорится в документе, с которым ознакомилась Financial Times.

«Предложение Украины призвано привлечь внимание к желанию Трампа принести пользу американской промышленности. Отвечая в понедельник в Белом доме на вопрос о дальнейшей военной помощи США Украине, Трамп сказал: "Мы ничего не предоставляем. Мы продаем оружие"», – цитирует Трампа издание.

Кроме того, по данным Financial Times, Киев настаивает на предоставлении ему полной компенсации от России за ущерб во время конфликта, которая потенциально может быть оплачена за счет российских суверенных активов на сумму 300 млрд долларов, замороженных в западных странах.

Трамп снова на связи с Путиным

После проведенной встречи с прибывшей делегацией Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину, в то время как Зеленский и другие европейские лидеры все еще находились в Белом доме, сообщили два человека, проинформированные об этом звонке, пишет американская газета The New York Times.

Команда Трампа заявила, что обе стороны должны пойти на компромисс, но Трамп возложил это бремя на Зеленского, заявив, что Украина должна отказаться от надежд вернуть Крым, который Россия забрала в 2014 году, или присоединиться к военному альянсу НАТО, замечает агентство Reuters.

«Зеленский уже практически отверг основные предложения Путина, выдвинутые на встрече на Аляске. Они включают в себя передачу оставшейся четверти территории на востоке Донецкой области, которая в значительной степени контролируется Россией. Любая уступка территории Украины должна быть одобрена на референдуме», – говорится в материале агентства.

Открытая для прессы часть общения Трампа с Зеленским "состояла из взаимных комплиментов, приправленных лестью в адрес хозяина Белого дома", замечает британская корпорация ВВС (заблокированная в России).

«Лесть, комплименты, позитив – это составляющие, без которых коммуникация с американским президентом обречена если не на провал, то на отсутствие успеха. Чего собравшиеся журналисты не услышали, так это конкретики по мирному урегулированию на Украине», – сокрушается ВВС.

"Не уговаривать, а создавать страх"

Пришло время Трампу проявить решимость по отношению к Украине и ЕС, уверен политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

«Случилось то, о чем я сказал несколько дней назад – они замотают Трампа болтовней и отпетляют, чтобы только выиграть время...



Вариантов у Трампа два:



1. Выйти из статуса посредника и дать развиваться событиям на поле боя. А потом вернуться и спросить: "Как дела?"



2. Начать давить на Зеленского и ЕС по-настоящему. Не уговаривать, не надеяться на потенциальный страх, а создавать этот страх», – пишет Баширов в своем телеграм-канале.

Вторая встреча Трампа и Зеленского в Белом доме ожидаемо прошла не так драматично, как первая, замечает политолог-американист Малек Дудаков.

«С Зеленским заранее поработал Кит Келлог, ответственный в команде Трампа за переговоры с Киевом. Именно его провалом была февральская перепалка, и Келлогу было важно избежать повторения», – пишет он в своем телеграм-канале.

Намеки Зеленского на возможность проведения выборов Дудаков назвал "очень любопытными":

«К этому республиканцы уже давно подталкивают Банковую. Обсуждается сценарий выборов в Раду, после которых команда Трампа надеется сформировать управляемый для себя состав кабмина. После чего можно будет принимать любые решения по Украине в обход Зеленского».

У Европы странный расчет на то, что тактика безудержной лести является перспективной в общении с Трампом, оценивает атмосферу прошедшей встречи политолог, редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.