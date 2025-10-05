В качестве приза девушка получила титул, миллион рублей и право представить Россию на конкурсе "Мисс Вселенная"

05 октября 2025, 15:00, ИА Амител

Анастасия Венза "Мисс Россия – 2025" / Фото: ТАСС

22-летняя Анастасия Венза из Московской области стала победительницей национального конкурса красоты "Мисс Россия – 2025". Финал мероприятия состоялся 4 октября в концертном зале "Барвиха Luxury Village", сообщает ura.news.

Кто такая Анастасия Венза

Новая королева красоты совмещает модельную карьеру с обучением в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова. Анастасия увлекается верховой ездой и профессионально занимается волейболом, отмечая, что спорт помог ей развить настойчивость и уверенность в себе.

Анастасия Венза "Мисс Россия – 2025" / Фото: ТАСС

В качестве приза победительница получила титул, миллион рублей и право представить Россию на конкурсе "Мисс Вселенная" в ноябре в Таиланде.

Другие претендентки

Титулы вице-мисс завоевали 20-летняя Алена Лесняк из Керчи и Виктория Макарова из Сестрорецка. Виктория уже имеет впечатляющее модельное портфолио с участием в показе Chanel и съемками для журнала Elle, а Алена успешно совмещает работу модели с учебой в магистратуре РТУ МИРЭА.

О конкурсе

Конкурс "Мисс Россия" проводится с 1927 года и собирает незамужних девушек от 18 до 23 лет ростом не ниже 173 см. Прошлогодняя победительница Валентина Алексеева достойно представила страну, войдя в топ-12 на "Мисс Вселенная".