Студенты АлтГТУ попробовали себя в бизнесе

В вузе прошли интенсивные занятия, направленные на формирование у молодежи предпринимательских навыков

29 сентября 2025, 12:00, ИА Амител

Практикумы в АлтГТУ / Фото: пресс-служба вуза

Более 100 студентов из различных институтов и с факультетов Алтайского технического университета приняли участие сразу в двух практикумах – "Start Up*-конструктор" и "Как создать технологический стартап за 6 шагов?".

Будущие специалисты "прошли" все ключевые этапы запуска собственного проекта – от зарождения идеи и ее проверки до оценки рисков и выхода на рынок. Участникам довелось мыслить категориями продакт-менеджеров, разбирать примеры успешных и провальных стартапов, а также вместе с экспертами анализировать собственные бизнес-модели.

Особую ценность придали проекты, основанные на актуальных запросах современного общества. Например, команда первокурсника строительного факультета Никиты Бутакова представила прототип мобильного комплекса радиоэлектронного противодействия нового поколения. Он задумано так, чтобы превосходить стандартные аналоги по мощности, а благодаря встроенному искусственному интеллекту – блокировать работу беспилотников, создавать помехи и формировать ложные сигналы для вражеских систем связи.

«Задачка была сложная – мы работали над проектом модуля РЭБ. Это такая система, которая воздействует на технику противника с помощью радиопомех. Я считаю, что наше решение актуально из-за текущей ситуации в стране. Мероприятие мне понравилось. Я познакомился с интересными ребятами и классно провел время», – отметил Никита.

Наряду с военными разработками студенты предложили идеи для бытового применения. Другая команда презентовала "умный" контейнер для еды, способный контролировать температуру продуктов, напоминать о приеме пищи и синхронизироваться со смартфоном для управления питанием. Как рассказал студент факультета специальных технологий, капитан команды Александр Кравцов, практикумы прошли весело, но при этом очень полезно. Учащимся понравилось разрабатывать современные решения вместе.

Практикумы в АлтГТУ / Фото: пресс-служба вуза

Тренинги позволили студентам попробовать себя в роли предпринимателей, приобрести практический опыт и внести вклад в развитие инновационного потенциала региона и страны.

Оператором тренингов выступает Московский физико-технический институт (МФТИ). А инициатором проекта – Министерство науки и высшего образования РФ, которое запустило его в 2022 году для поддержки технологического предпринимательства и появления в России высокотехнологичных стартапов на базе университетов.

Обучение бесплатно для любого студента.

* Start Up ("Старт Ап")