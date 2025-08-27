Суд изымает у семьи генерала Кузнецова из Минобороны имущество на 500 млн рублей
Основанием для иска стало несоответствие стоимости имущества семьи официальным доходам
27 августа 2025, 12:30, ИА Амител
Генеральная прокуратура России подала иск о взыскании в доход государства имущества общей стоимостью более 500 млн рублей с семьи бывшего начальника управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, пишут "Ведомости".
Основанием стало несоответствие стоимости имущества семьи официальным доходам. За период с 2010 по 2023 год общий задекларированный доход генерал-лейтенанта составил 47,6 млн рублей, его супруги – чуть более 41 млн рублей.
При этом семьей были приобретены дорогостоящие объекты недвижимости в Москве, Московской области и Краснодаре общей стоимостью около 241 млн рублей, которые регистрировались на жену и дочерей Кузнецова.
В ходе обысков также были изъяты:
крупные суммы наличных средств в рублях и иностранной валюте;
коллекция редких монет;
ювелирные украшения.
Общая стоимость всего изъятого имущества составила 504,8 млн рублей, что более чем в пять раз превышает совокупный официальный доход семьи за 14 лет.
Иск связан с расследованием уголовного дела о получении Кузнецовым взятки в размере свыше 80 млн рублей от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна за содействие в заключении госконтрактов на сумму 372 млн рублей. В качестве взятки предприниматель приобрел и оформил на супругу генерала земельный участок в Краснодаре, где построил жилой дом площадью 1125 кв. м.
Какая хорошая новость
12:39:47 27-08-2025
Таких как он много. А эти деньги можно в фонд помощи больным детям направить, а не СМС-ки собирать?
12:42:09 27-08-2025
нехило некоторые кадровики живут.
14:54:53 27-08-2025
Элен без ребят (12:42:09 27-08-2025) нехило некоторые кадровики живут. ... ЛПФ - личный пенсионный фонд.
12:57:32 27-08-2025
Какая мерзкая отвратительная преступная морда у бывшего начальника управления кадров Минобороны.
А покажите фотографию нынешнего начальника управления кадров Минобороны и сколько у него имущества?
13:09:56 27-08-2025
1 (12:57:32 27-08-2025) Какая мерзкая отвратительная преступная морда у бывшего нача... зря гуторите - нормальный фэйс. на нашего завхоза похож. но наш - честный.
13:16:40 27-08-2025
Вот жил-жил человек, копил годами миллиардное имущество на нищенскую зарплату в миллион и тут на тебе😂 но ничего.. Опытные кадры всегда нужны. Пожурят, да перестанут вспоминать. И перейдет генерал Кузнецов на другое хлебное место
13:19:59 27-08-2025
А вообще какое отношение имеет кадровик к заключению госконтрактов? Надо дальше цепочку раскручивать.
14:03:24 27-08-2025
Гость (13:19:59 27-08-2025) А вообще какое отношение имеет кадровик к заключению госконт... Так чтобы должность получить - надо много откатить. Все погоны это знают. Не надо делать вид что должности исключительно по деловым качествам достаются.
13:27:09 27-08-2025
Это тоже всё по плану
13:36:05 27-08-2025
Гость (13:27:09 27-08-2025) Это тоже всё по плану... можете мне на пейджер в pdf на почитать сбросить?
14:36:38 27-08-2025
Musik (13:36:05 27-08-2025) можете мне на пейджер в pdf на почитать сбросить?... Вам не надо. И от пейджера тоже избавьтесь.
14:17:48 27-08-2025
Самое смешное, что все 10 лет налоговую ничего не смущало. Потрясающая работа ведомства!
15:31:51 27-08-2025
отмашку дали, вот и папочка с компроматом вскрылась. вы такой наивный, однако )))
15:22:27 28-08-2025
Как грустно! Где честь офицера? Почему за какой-то 30 лет люди так сильно изменились? Даже не знаешь как воспитывать внуков, кого пример привести. Обидно за отечество