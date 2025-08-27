Суд изымает у семьи генерала Кузнецова из Минобороны имущество на 500 млн рублей

Основанием для иска стало несоответствие стоимости имущества семьи официальным доходам

27 августа 2025, 12:30, ИА Амител

Юрий Кузнецов / Фото: Минобороны РФ

Генеральная прокуратура России подала иск о взыскании в доход государства имущества общей стоимостью более 500 млн рублей с семьи бывшего начальника управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, пишут "Ведомости".

Основанием стало несоответствие стоимости имущества семьи официальным доходам. За период с 2010 по 2023 год общий задекларированный доход генерал-лейтенанта составил 47,6 млн рублей, его супруги – чуть более 41 млн рублей.

При этом семьей были приобретены дорогостоящие объекты недвижимости в Москве, Московской области и Краснодаре общей стоимостью около 241 млн рублей, которые регистрировались на жену и дочерей Кузнецова.

В ходе обысков также были изъяты:

крупные суммы наличных средств в рублях и иностранной валюте;

коллекция редких монет;

ювелирные украшения.

Общая стоимость всего изъятого имущества составила 504,8 млн рублей, что более чем в пять раз превышает совокупный официальный доход семьи за 14 лет.

Иск связан с расследованием уголовного дела о получении Кузнецовым взятки в размере свыше 80 млн рублей от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна за содействие в заключении госконтрактов на сумму 372 млн рублей. В качестве взятки предприниматель приобрел и оформил на супругу генерала земельный участок в Краснодаре, где построил жилой дом площадью 1125 кв. м.