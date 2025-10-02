Суд оштрафовал мужчину за женскую одежду и макияж
Ему назначили максимальный штраф в размере 50 тысяч рублей
02 октября 2025, 08:15, ИА Амител
В Пензенской области местный житель был оштрафован на 50 тысяч рублей за свой внешний вид в общественном месте. Поводом для административного наказания послужила женская одежда, яркий макияж и розовый маникюр мужчины, об этом сообщается на сайте судебного участка в границах Шемышейского района области.
Инцидент произошел 22 августа в поселке Шемышейка, где местные жители обратились в полицию с жалобой на необычно одетого мужчину. По словам очевидцев, на нем были женская рубашка, короткие шорты, солнцезащитные очки и красная кепка. Особое возмущение вызвали яркий макияж и розовый лак на ногтях.
На основании новой статьи о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений в отношении смены пола был составлен административный протокол.
Шемышейский районный суд, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным и назначил максимальный штраф в размере 50 тысяч рублей.
А баб за штаны и пиджаки не штрафуют ?
08:42:51 02-10-2025
Гость (08:30:01 02-10-2025) А баб за штаны и пиджаки не штрафуют ?... еще и усы как отрастят себе - жуть!
09:42:44 02-10-2025
Гость (08:42:51 02-10-2025) еще и усы как отрастят себе - жуть!... Про цыганок и армянок ?
13:08:19 02-10-2025
Гость (08:42:51 02-10-2025) еще и усы как отрастят себе - жуть!... А курят и воняют хуже дедов.
11:18:34 02-10-2025
Гость (08:30:01 02-10-2025) А баб за штаны и пиджаки не штрафуют ?... Это другое. У нас вообще бабы как негры в Америке - типо особый класс, им все должны и потому многое дозволено просто если ты негр вне зависимости от личных заслуг/поступков.
09:00:21 02-10-2025
"Не смотрите на меня. Мне стыдно. Я голая женщина. Между тем он был одет и был мужчина с усами. Санитары ушли" (Золотой теленок)
09:27:36 02-10-2025
Как определить, женская рубашка или мужская? По застежке налево/направо? Если неправильная, то алес капут! С ногтями вопросы, по телеку часто показывают руки чиновников с маникюром и бесцветным лаком. Это норм или только с розовым нельзя? Про макияж конкретно не сказано. Но ещё в советское время довелось побывать в одном сельском населенном пункте края. Там был один мужик с накрашенными тушью ресницами. Даже какой-то небольшой начальник. Но макияж был такой, слегка, сразу незаметно. Не догадаешься, мне подруга из местных жителей подсказала. Мужик традиционный, но ресницы белёсые; без туши глаза, как у рыбы.
10:09:27 02-10-2025
Гость (09:27:36 02-10-2025) Как определить, женская рубашка или мужская? По застежке нал... Тяжело стало нетрадиционалам
10:25:25 02-10-2025
Гость (10:09:27 02-10-2025) Тяжело стало нетрадиционалам... Нетрадиционалам, думаю, нормально, а вот обычных стиляг и приколистов жучат. Настоящие-то геи маскируются.
11:07:42 02-10-2025
Гость (10:25:25 02-10-2025) Нетрадиционалам, думаю, нормально, а вот обычных стиляг и пр... Настоящие-то геи маскируются --- так за гейство и нет наказания, наказание за пропаганду. Если замаскиовался, то это никого не волнует. А вот если выставлят напоказ, это почти предложение
10:35:59 02-10-2025
Давно ничего не смотрю, вопрос к знатокам - а у нас во всяких шоу уже никто ни в кого не переодевается?.. Только скрепно и в костюмах-тройках?
12:00:57 02-10-2025
скоро как в КНДР будет только 9 причесок, которые одобрил сам ОН, остальное пропаганда непонятно чего и соответственно - запрещено. Те, кто смеются сейчас, что запретили ногти и волосы - уже через пару лет будут боятся одеть что-то, сказать что-то не так или даже посмотреть - всех накроет волна. ждем пару лет.
13:27:05 02-10-2025
С. Маршак: «...Среднего роста, плечистый и крепкий, ходит он в белой футболке и кепке (ходит в рубашке, шортах и кепке). Знак "ГТО" на груди у него (нет накладной груди у него). Больше не знают о нем ничего... Кто же, откуда и что он за птица...? Что натворил он и в чем виноват?...»
13:51:40 02-10-2025
в соседней новости: "Новосибирец поджег квартиру отказавшей ему женщины с ее дочерью внутри
Девочка тяжело переживает ситуацию, не ходит в школу и принимает успокоительные...Женщина неоднократно обращалась в полицию, но, по ее словам, реакции не было – мужчину задерживали и отпускали через несколько часов." И никакого штрафа за причиненный вред чужому имуществу и наказания за покушение на убийство.
16:14:41 02-10-2025
Гость (13:51:40 02-10-2025) в соседней новости: "Новосибирец поджег квартиру отказавшей ...
Ну так тут тоже прямое нарушение традиционных ценностей. Мужик с барского плеча ее в постель позвал, так сразу надо было опустить очи долу и покориться, а потом нарожать детишек, семье и государству на благо. А тут смотрите какая фифа! Отказала, да еще и в полицию пошла жаловаться. Как есть ведьма!