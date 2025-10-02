Суд оштрафовал мужчину за женскую одежду и макияж

Ему назначили максимальный штраф в размере 50 тысяч рублей

02 октября 2025, 08:15, ИА Амител

В Пензенской области местный житель был оштрафован на 50 тысяч рублей за свой внешний вид в общественном месте. Поводом для административного наказания послужила женская одежда, яркий макияж и розовый маникюр мужчины, об этом сообщается на сайте судебного участка в границах Шемышейского района области.

Инцидент произошел 22 августа в поселке Шемышейка, где местные жители обратились в полицию с жалобой на необычно одетого мужчину. По словам очевидцев, на нем были женская рубашка, короткие шорты, солнцезащитные очки и красная кепка. Особое возмущение вызвали яркий макияж и розовый лак на ногтях.

На основании новой статьи о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений в отношении смены пола был составлен административный протокол.

Шемышейский районный суд, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным и назначил максимальный штраф в размере 50 тысяч рублей.