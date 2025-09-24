Суд рассмотрит иск к Алле Пугачевой за высказывания об армии и властях

Согласно заявлению, слова артистки оскорбляют русский народ и наносят вред репутации истца

24 сентября 2025, 14:25, ИА Амител

Алла Пугачева / Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Савеловский районный суд Москвы зарегистрировал иск ветерана боевых действий Александра Трещева к певице Алле Пугачевой. Основанием стало недавнее интервью артистки, где она якобы дискредитировала власти, вооруженные силы и правоохранительные органы России. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Истец также обратил внимание на слова Пугачевой, восхвалявшие Джохара Дудаева, первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Трещев убежден, что тем самым артистка оскорбила русский народ.

В исковом заявлении он потребовал признать слова Пугачевой порочащими его честь и достоинство как гражданина России, патриота и ветерана. Также он попросил суд взыскать с певицы компенсацию морального вреда.

Ранее Трещев отметил, что в случае выигрыша дела отправит все средства на поддержку ветеранов, а себе оставит символический 1 рубль.