Суд рассмотрит иск к Алле Пугачевой за высказывания об армии и властях
Согласно заявлению, слова артистки оскорбляют русский народ и наносят вред репутации истца
24 сентября 2025, 14:25, ИА Амител
Савеловский районный суд Москвы зарегистрировал иск ветерана боевых действий Александра Трещева к певице Алле Пугачевой. Основанием стало недавнее интервью артистки, где она якобы дискредитировала власти, вооруженные силы и правоохранительные органы России. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Истец также обратил внимание на слова Пугачевой, восхвалявшие Джохара Дудаева, первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Трещев убежден, что тем самым артистка оскорбила русский народ.
В исковом заявлении он потребовал признать слова Пугачевой порочащими его честь и достоинство как гражданина России, патриота и ветерана. Также он попросил суд взыскать с певицы компенсацию морального вреда.
Ранее Трещев отметил, что в случае выигрыша дела отправит все средства на поддержку ветеранов, а себе оставит символический 1 рубль.
14:30:47 24-09-2025
Пугачиха вместе со своей молодой женой Галкиной совсем распоясалась.
За свет в Грязях не платит, Дудаева восхваляет, нашим бойцам на передке не помогает.
Считаю нужно полностью запрещать её так называемое творчество, наградить её званием иностранной агентки, арестовать все активы, поймать и отправить её красить льдины в Магадан.
14:49:43 24-09-2025
Гость (14:30:47 24-09-2025) Пугачиха вместе со своей молодой женой Галкиной совсем распо...
Много ты передку помог?
14:45:20 24-09-2025
"В исковом заявлении он потребовал признать слова Пугачевой порочащими его честь и достоинство как гражданина России, патриота и ветерана. Также он попросил суд взыскать с певицы компенсацию морального вреда."
Бедный Трещев, не ест, не спит, моральную травму переживает. Интересно, чтобы он подумал, узнав, что в той же Чечне есть памятник борцам с Ермоловым?
14:54:08 24-09-2025
еще бы против нее уголовное дело возбудить. Пугачева, ну ладно ты там уехала из страны в самые тяжелые времена, ладно ты обозвала всех россиян, ну ведь можно просто заткнуться. Зачем восхвалять террористов, убийц из прошлого?
Зеленский, её дружок, убедил в 2022 году что Европа задавит Россию, он знал сколько оружия поставляется, сидел рожу кривил на минских соглашениях. Но не ты пугачева, не зе , не угадали....
15:07:37 24-09-2025
Фамилия трещев соответствует ему. Противный тип
15:40:19 24-09-2025
бабку с ее шутом давно нужно было окоротить
17:46:00 24-09-2025
Куда смотрит суд, когда Трамп сказал про Россию, что это Бумажный тигр?