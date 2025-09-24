НОВОСТИОбщество

Суд рассмотрит иск к Алле Пугачевой за высказывания об армии и властях

Согласно заявлению, слова артистки оскорбляют русский народ и наносят вред репутации истца

24 сентября 2025, 14:25, ИА Амител

Алла Пугачева / Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Алла Пугачева / Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Савеловский районный суд Москвы зарегистрировал иск ветерана боевых действий Александра Трещева к певице Алле Пугачевой. Основанием стало недавнее интервью артистки, где она якобы дискредитировала власти, вооруженные силы и правоохранительные органы России. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Истец также обратил внимание на слова Пугачевой, восхвалявшие Джохара Дудаева, первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Трещев убежден, что тем самым артистка оскорбила русский народ.

В исковом заявлении он потребовал признать слова Пугачевой порочащими его честь и достоинство как гражданина России, патриота и ветерана. Также он попросил суд  взыскать с певицы компенсацию морального вреда.

Ранее Трещев отметил, что в случае выигрыша дела отправит все средства на поддержку ветеранов, а себе оставит символический 1 рубль.

Алла Пугачева во время интервью / Фото: YouTube / СкажиГордеевой**

Пугачева дала интервью. Что она сказала об отъезде из России, "предательстве" и здоровье

Примадонна впервые за несколько лет откровенно рассказала о своей жизни в эмиграции
Гость

14:30:47 24-09-2025

Пугачиха вместе со своей молодой женой Галкиной совсем распоясалась.
За свет в Грязях не платит, Дудаева восхваляет, нашим бойцам на передке не помогает.
Считаю нужно полностью запрещать её так называемое творчество, наградить её званием иностранной агентки, арестовать все активы, поймать и отправить её красить льдины в Магадан.

Гость из будущего

14:49:43 24-09-2025

Гость (14:30:47 24-09-2025) Пугачиха вместе со своей молодой женой Галкиной совсем распо...
Много ты передку помог?

Гость

14:45:20 24-09-2025

"В исковом заявлении он потребовал признать слова Пугачевой порочащими его честь и достоинство как гражданина России, патриота и ветерана. Также он попросил суд взыскать с певицы компенсацию морального вреда."

Бедный Трещев, не ест, не спит, моральную травму переживает. Интересно, чтобы он подумал, узнав, что в той же Чечне есть памятник борцам с Ермоловым?

Гость

14:54:08 24-09-2025

еще бы против нее уголовное дело возбудить. Пугачева, ну ладно ты там уехала из страны в самые тяжелые времена, ладно ты обозвала всех россиян, ну ведь можно просто заткнуться. Зачем восхвалять террористов, убийц из прошлого?

Зеленский, её дружок, убедил в 2022 году что Европа задавит Россию, он знал сколько оружия поставляется, сидел рожу кривил на минских соглашениях. Но не ты пугачева, не зе , не угадали....

Гость

15:07:37 24-09-2025

Фамилия трещев соответствует ему. Противный тип

Гость

15:40:19 24-09-2025

бабку с ее шутом давно нужно было окоротить

Гость

17:46:00 24-09-2025

Куда смотрит суд, когда Трамп сказал про Россию, что это Бумажный тигр?

