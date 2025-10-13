"До 95 тысяч". Инженеры зарабатывают больше остальных офисных работников в Алтайском крае

Среди других высокооплачиваемых офисных профессий выделяются менеджеры и технологи

13 октября 2025

Собеседование на работу / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Согласно данным исследования, проведенного аналитиками "Авито Работы", самые высокие зарплаты в Алтайском крае за третий квартал 2025 года предлагали инженерам – в среднем 95 571 рубль в месяц. Эти специалисты традиционно востребованы в промышленности, строительстве и сфере технического обслуживания.

На втором месте по уровню дохода оказались менеджеры по продажам, которым предлагали в среднем 85 249 рублей в месяц. Они остаются ключевым звеном в ретейле, производстве и сфере услуг, отвечая за привлечение клиентов, рост объемов продаж и развитие клиентской базы.

Третью строчку в рейтинге заняли технологи с предложениями на уровне 76 317 рублей в месяц. Их работа связана с организацией и оптимизацией производственных процессов, внедрением новых технологий и контролем качества продукции.

Самыми востребованными офисными специалистами по количеству вакансий стали менеджеры по продажам. Работодатели предлагали им 85 249 рублей за полный рабочий день, при этом фактический доход зависел от процента с продаж. На втором месте по востребованности – инженеры, а замкнули тройку бухгалтеры, которым предлагали в среднем 57 520 рублей в месяц при полной занятости.