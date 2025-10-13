"До 95 тысяч". Инженеры зарабатывают больше остальных офисных работников в Алтайском крае
Среди других высокооплачиваемых офисных профессий выделяются менеджеры и технологи
13 октября 2025, 21:30, ИА Амител
Согласно данным исследования, проведенного аналитиками "Авито Работы", самые высокие зарплаты в Алтайском крае за третий квартал 2025 года предлагали инженерам – в среднем 95 571 рубль в месяц. Эти специалисты традиционно востребованы в промышленности, строительстве и сфере технического обслуживания.
На втором месте по уровню дохода оказались менеджеры по продажам, которым предлагали в среднем 85 249 рублей в месяц. Они остаются ключевым звеном в ретейле, производстве и сфере услуг, отвечая за привлечение клиентов, рост объемов продаж и развитие клиентской базы.
Третью строчку в рейтинге заняли технологи с предложениями на уровне 76 317 рублей в месяц. Их работа связана с организацией и оптимизацией производственных процессов, внедрением новых технологий и контролем качества продукции.
Самыми востребованными офисными специалистами по количеству вакансий стали менеджеры по продажам. Работодатели предлагали им 85 249 рублей за полный рабочий день, при этом фактический доход зависел от процента с продаж. На втором месте по востребованности – инженеры, а замкнули тройку бухгалтеры, которым предлагали в среднем 57 520 рублей в месяц при полной занятости.
22:14:29 13-10-2025
До налогов или после предлагали? А-то - приблизительно - 40% скрадывает радость от таких сумм.
22:19:18 13-10-2025
да ладно, за 120+ хороших манагеров не найти....хорошие инженеры сидят ровно на полугосконторах с зп 150+
10:18:36 14-10-2025
Гость (22:19:18 13-10-2025) да ладно, за 120+ хороших манагеров не найти....хорошие инже... Ага-ага, в Барнауле особенно. У нас в конторе хорошие инженеры, точно, но ЗП на уровне 80 т или меньше, в зависимости от квалификации. И контора не готова им платить больше, т.к. мониторит уровень ЗП по городу. И бежать им у нас в городе и крае некуда, везде также или хуже, только в Москву
23:16:58 13-10-2025
дизайнер влегкую зарабатывает 300 000 р мес, какие тут инженеры? вы про что??!
08:31:57 14-10-2025
Гость (23:16:58 13-10-2025) дизайнер влегкую зарабатывает 300 000 р мес, какие тут инжен... Ухахааа, Вам бы сказки писать)))
10:08:01 14-10-2025
Гость (08:31:57 14-10-2025) Ухахааа, Вам бы сказки писать)))... 2000 рублей за кв метр дизайн под ключи с инженеркой и визой. Вот помещение 200 кв метров = 400 тысяч. Почему нет? На маленькие квартиры дизайн не заказывают, на котеджи и большие квартиры заказывают. Плюс берут наличкой, налог не платят. Как говорится кто не работает тот ест. Учись студент)))
13:23:52 14-10-2025
Гость (10:08:01 14-10-2025) 2000 рублей за кв метр дизайн под ключи с инженеркой и визой... Это Вам в академии Влады Хайкиной рассказали?
08:45:44 14-10-2025
Кручу, верчу - пропаганду сказочную верчу. Где такие зарплаты?
10:54:11 14-10-2025
Авито, джоб, хет Хантер, а почему анализ зарплат не берут с федеральной платформы работа в России? Или статистика там плохая, или цифры не патриотичные?
17:02:01 15-10-2025
Непонятно почему технологов отдельно от инженеров посчитали, ведь это инженеры-технологи.