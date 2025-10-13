НОВОСТИЭкономика

"До 95 тысяч". Инженеры зарабатывают больше остальных офисных работников в Алтайском крае

Среди других высокооплачиваемых офисных профессий выделяются менеджеры и технологи

13 октября 2025, 21:30, ИА Амител

Собеседование на работу / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Собеседование на работу / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Согласно данным исследования, проведенного аналитиками "Авито Работы", самые высокие зарплаты в Алтайском крае за третий квартал 2025 года предлагали инженерам – в среднем 95 571 рубль в месяц. Эти специалисты традиционно востребованы в промышленности, строительстве и сфере технического обслуживания.

На втором месте по уровню дохода оказались менеджеры по продажам, которым предлагали в среднем 85 249 рублей в месяц. Они остаются ключевым звеном в ретейле, производстве и сфере услуг, отвечая за привлечение клиентов, рост объемов продаж и развитие клиентской базы.

Третью строчку в рейтинге заняли технологи с предложениями на уровне 76 317 рублей в месяц. Их работа связана с организацией и оптимизацией производственных процессов, внедрением новых технологий и контролем качества продукции.

Самыми востребованными офисными специалистами по количеству вакансий стали менеджеры по продажам. Работодатели предлагали им 85 249 рублей за полный рабочий день, при этом фактический доход зависел от процента с продаж. На втором месте по востребованности – инженеры, а замкнули тройку бухгалтеры, которым предлагали в среднем 57 520 рублей в месяц при полной занятости.

Сотрудник на работе / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Конкуренция — дикая. Кому проще и сложнее найти работу на Алтае

На серьезную борьбу придется настроиться тем, кто ищет, например, место менеджера по работе с партнерами
Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

22:14:29 13-10-2025

До налогов или после предлагали? А-то - приблизительно - 40% скрадывает радость от таких сумм.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:19:18 13-10-2025

да ладно, за 120+ хороших манагеров не найти....хорошие инженеры сидят ровно на полугосконторах с зп 150+

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:18:36 14-10-2025

Гость (22:19:18 13-10-2025) да ладно, за 120+ хороших манагеров не найти....хорошие инже... Ага-ага, в Барнауле особенно. У нас в конторе хорошие инженеры, точно, но ЗП на уровне 80 т или меньше, в зависимости от квалификации. И контора не готова им платить больше, т.к. мониторит уровень ЗП по городу. И бежать им у нас в городе и крае некуда, везде также или хуже, только в Москву

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:16:58 13-10-2025

дизайнер влегкую зарабатывает 300 000 р мес, какие тут инженеры? вы про что??!

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:31:57 14-10-2025

Гость (23:16:58 13-10-2025) дизайнер влегкую зарабатывает 300 000 р мес, какие тут инжен... Ухахааа, Вам бы сказки писать)))

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:08:01 14-10-2025

Гость (08:31:57 14-10-2025) Ухахааа, Вам бы сказки писать)))... 2000 рублей за кв метр дизайн под ключи с инженеркой и визой. Вот помещение 200 кв метров = 400 тысяч. Почему нет? На маленькие квартиры дизайн не заказывают, на котеджи и большие квартиры заказывают. Плюс берут наличкой, налог не платят. Как говорится кто не работает тот ест. Учись студент)))

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:23:52 14-10-2025

Гость (10:08:01 14-10-2025) 2000 рублей за кв метр дизайн под ключи с инженеркой и визой... Это Вам в академии Влады Хайкиной рассказали?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:45:44 14-10-2025

Кручу, верчу - пропаганду сказочную верчу. Где такие зарплаты?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:54:11 14-10-2025

Авито, джоб, хет Хантер, а почему анализ зарплат не берут с федеральной платформы работа в России? Или статистика там плохая, или цифры не патриотичные?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость++

17:02:01 15-10-2025

Непонятно почему технологов отдельно от инженеров посчитали, ведь это инженеры-технологи.

  -1 Нравится
Ответить
