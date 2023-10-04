Свалку костей нашли в барнаульском лесу

Неизвестные постоянно привозят сюда новые останки

04 октября 2023, 15:41, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Барнаульцы рассказали о свалке костей, которую кто-то организовал в лесу. Пост об этом опубликовали в сообществе "В курсе 22".

По словам автора сообщения, неизвестный постоянно свозит кости в лес возле поселка Куета. Останки животных не закапывают, а просто выкидывают среди деревьев.

Местные утверждают, что сбросы происходят периодически. Кто и зачем избавляется от останков животных, люди не знают, но складывающаяся ситуация их тревожит.

Костей в лесу становится все больше и больше.