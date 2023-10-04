Свалку костей нашли в барнаульском лесу
Неизвестные постоянно привозят сюда новые останки
04 октября 2023, 15:41, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Барнаульцы рассказали о свалке костей, которую кто-то организовал в лесу. Пост об этом опубликовали в сообществе "В курсе 22".
По словам автора сообщения, неизвестный постоянно свозит кости в лес возле поселка Куета. Останки животных не закапывают, а просто выкидывают среди деревьев.
Местные утверждают, что сбросы происходят периодически. Кто и зачем избавляется от останков животных, люди не знают, но складывающаяся ситуация их тревожит.
Костей в лесу становится все больше и больше.
16:01:05 04-10-2023
Поймать и после воспитательной процедур рядышком положить
16:23:23 04-10-2023
Костная мука - хорошее удобрение для с/х полей. Веками ранее даже профессия такая была - сборщики костей. В образованное Европе человеческое кости после больших битв перемалывали на муку, продавали как удобрение. После ВОВ и в СССР тоже перемалывали кости фашистов, наверное и не только. Когда спустя год-два-три расчищали поля и леса, когда уже было невозможно идентифицировать скелетированные останки. А сейчас "ужас-ужас, кости". Да, непорядок, но природа от косточек в гораздо меньшем шоке чем от ваших пластиковых бутылок.
16:52:39 04-10-2023
Гость (16:23:23 04-10-2023)После ВОВ и в СССР тоже перемалывали кости фашистов вам пора завязывать с интернетом
17:12:22 04-10-2023
Гость (16:52:39 04-10-2023) вам пора завязывать с интернетом... Может быть. Написано немало, но где правда, где высысел - пойди разбери. Тем более то тема такая щекотливая. Но. В пошлые века реально костной мукой удобряли поля. В них есть немного фосфора, что очень нужно растениям. Это сейчас химическая промышленность производит удобрения мегатоннами, а раньше - подручными удобрениями удобряли.