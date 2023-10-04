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Свалку костей нашли в барнаульском лесу

Неизвестные постоянно привозят сюда новые останки

04 октября 2023, 15:41, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Барнаульцы рассказали о свалке костей, которую кто-то организовал в лесу. Пост об этом опубликовали в сообществе "В курсе 22".

По словам автора сообщения, неизвестный постоянно свозит кости в лес возле поселка Куета. Останки животных не закапывают, а просто выкидывают среди деревьев.

Местные утверждают, что сбросы происходят периодически. Кто и зачем избавляется от останков животных, люди не знают, но складывающаяся ситуация их тревожит.

Костей в лесу становится все больше и больше.

Барнаул Экология

Комментарии 4

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Гость

16:01:05 04-10-2023

Поймать и после воспитательной процедур рядышком положить

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Гость

16:23:23 04-10-2023

Костная мука - хорошее удобрение для с/х полей. Веками ранее даже профессия такая была - сборщики костей. В образованное Европе человеческое кости после больших битв перемалывали на муку, продавали как удобрение. После ВОВ и в СССР тоже перемалывали кости фашистов, наверное и не только. Когда спустя год-два-три расчищали поля и леса, когда уже было невозможно идентифицировать скелетированные останки. А сейчас "ужас-ужас, кости". Да, непорядок, но природа от косточек в гораздо меньшем шоке чем от ваших пластиковых бутылок.

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Гость

16:52:39 04-10-2023

Гость (16:23:23 04-10-2023)После ВОВ и в СССР тоже перемалывали кости фашистов вам пора завязывать с интернетом

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Гость

17:12:22 04-10-2023

Гость (16:52:39 04-10-2023) вам пора завязывать с интернетом... Может быть. Написано немало, но где правда, где высысел - пойди разбери. Тем более то тема такая щекотливая. Но. В пошлые века реально костной мукой удобряли поля. В них есть немного фосфора, что очень нужно растениям. Это сейчас химическая промышленность производит удобрения мегатоннами, а раньше - подручными удобрениями удобряли.

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