По мнению западных политиков, Зеленского пора сменить

29 июля 2025, 20:32, ИА Амител

Валерий Залужный / Фото: AP/TASS

Служба внешней разведки России располагает данными, что в одном из курортных альпийских городков США и Великобритания провели закрытую встречу с участием высокопоставленных украинских представителей, где было принято решение о замене президента Украины. Об этом пишет "РГ".

По информации СВР, в переговорах участвовали глава офиса президента Украины Андрей Ермак, руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и экс-главком ВСУ, ныне посол Украины в Лондоне Валерий Залужный.

В результате западные представители поддержали идею выдвижения на пост Валерия Залужного. Ермак и Буданов взяли вопрос "под козырек", однако получили обещание, что их должности будут сохранены.