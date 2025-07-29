СВР: США и Британия решили выдвинуть Залужного в президенты Украины
По мнению западных политиков, Зеленского пора сменить
29 июля 2025, 20:32, ИА Амител
Служба внешней разведки России располагает данными, что в одном из курортных альпийских городков США и Великобритания провели закрытую встречу с участием высокопоставленных украинских представителей, где было принято решение о замене президента Украины. Об этом пишет "РГ".
По информации СВР, в переговорах участвовали глава офиса президента Украины Андрей Ермак, руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и экс-главком ВСУ, ныне посол Украины в Лондоне Валерий Залужный.
В результате западные представители поддержали идею выдвижения на пост Валерия Залужного. Ермак и Буданов взяли вопрос "под козырек", однако получили обещание, что их должности будут сохранены.
20:44:52 29-07-2025
Так вот она какая - настоящая демократия...
22:24:28 29-07-2025
А, хрен редьки не слаще. Шта один панимаш, шта другой.(С)
09:09:15 30-07-2025
А еще есть Люся, который вполне имеет шансы
09:16:18 30-07-2025
«А вы, "друзья", как ни садитесь, всё в "музыканты" не годитесь» (с)
09:19:09 30-07-2025
и кто будет подписывать капитуляцию и войдет в Историю?
09:22:57 30-07-2025
Так как Зеленский является военным преступником, диктатором и пересиденцем, всецело поддерживаю любые шаги по его отречению от власти, можно даже силовое отречение, можно даже вообще кокнуть.
09:26:17 30-07-2025
Заменить комика на военного? Посмотрим что из этого выйдет.
09:55:12 30-07-2025
Где в конце концов удары по центрам принятия решений?
Почему Израиль смог выкосить верхушку хамаса, а эти ту вiрхушку выкосить не то что не могут, а похоже не хотят?
11:34:10 30-07-2025
Сценарий давно прописан в киносериале...
15:23:57 30-07-2025
А мнение и желание народа в Украине не в счет получается!!!???? Иностранные вассалы кого захотят того и поставят?