В РПЦ разрешили бить детей, которые растут в полных семьях
По мнению священника, это позволит показать пример милосердия и строгости
04 августа 2025, 10:45, ИА Амител
Протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев заявил, что бить детей можно, если они ведут себя "слишком вызывающе". При этом он отметил, что возможность физического наказания допустима только в полных семьях. Об этом сообщает Telegram-канал "Кровавая барыня".
Со слов священника, физические наказания в целом недопустимы. Насилие над беззащитным человеком "может понравиться": особенно это касается тех, "кто умел бить или кто бил".
При этом священнослужитель считает, что совсем обойтись без телесных наказаний нельзя, если ребенок ведет себя "слишком вызывающе". Однако он утверждает, что допустимо это только в полных семьях – чтобы показать пример милосердия и строгости.
«Но в целом бывают случаи, когда физическое наказание неизбежно и необходимо, и для этого нужна полная семья. То есть начнем с того, что для того, чтобы физические наказания были хотя бы иногда употребляемы более-менее правильно, нужна полная семья. Нужно, чтобы у ребенка был образ и милосердия, и строгости. <...> Но бывают случаи, когда ребенок ведет себя слишком вызывающе, и ничем, кроме физического наказания, его не остановишь», – сказал Ткачев.
Также, по мнению протоиерея, воспитание ребенка должно быть спартанским: люди, терпевшие что-то в жизни, "вырастают лучше":
«Люди, которые терпели что-нибудь в жизни, они лучше вырастают. Воспитание должно быть спартанское. Надо просыпаться рано и делать зарядку. Убирать за собой самому и иметь дисциплину. Иначе жизнь тебя поломает».
10:56:01 04-08-2025
А можно разрешить бить РПЦ? А то чё то они обнаглели совсем!
10:56:03 04-08-2025
Истину глаголет отче. Ибо не прихоти ради, а пользы для, хворостина или ремень. Но не для всех, токмо для особо непослушных.
11:13:36 04-08-2025
Возвращаются к истокам. Скоро жечь можно будет, инквизицию вернут.
22:09:48 04-08-2025
Гость (11:13:36 04-08-2025) Возвращаются к истокам. Скоро жечь можно будет, инквизицию в... Это к католикам. У православных инквизиции отродясь не было.
11:42:23 04-08-2025
РПЦ-коммерческая структура не платящая налоги.
11:45:19 04-08-2025
Помню в произведении Пушкина персонаж по имени Балда знатно навалял поповскому отродию
13:25:57 04-08-2025
невероятно смешно смотрится мамаша которая присела на уровень головы ребенка и пытается ему спокойно что-то объяснить, в то время пока тот ее руками хлещет.
И вырастает такое дитяти, границ не знающее, сам себе не в радость, не понимающее почему это мир вокруг не такой мягкий как его родитель.
19:47:56 04-08-2025
А жОн, ремнем хотя бы можнА? По субботам для начала?)))
23:20:03 04-08-2025
гость (19:47:56 04-08-2025) А жОн, ремнем хотя бы можнА? По субботам для начала?)))... любитель садо-мазо? Только по обоюдному согласию. Но на всякий случай возьмите у жены письменное разрешение .