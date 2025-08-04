В РПЦ разрешили бить детей, которые растут в полных семьях

По мнению священника, это позволит показать пример милосердия и строгости

04 августа 2025, 10:45, ИА Амител

Крыша православного храма / Фото: amic.ru

Протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев заявил, что бить детей можно, если они ведут себя "слишком вызывающе". При этом он отметил, что возможность физического наказания допустима только в полных семьях. Об этом сообщает Telegram-канал "Кровавая барыня".

Со слов священника, физические наказания в целом недопустимы. Насилие над беззащитным человеком "может понравиться": особенно это касается тех, "кто умел бить или кто бил".

При этом священнослужитель считает, что совсем обойтись без телесных наказаний нельзя, если ребенок ведет себя "слишком вызывающе". Однако он утверждает, что допустимо это только в полных семьях – чтобы показать пример милосердия и строгости.

«Но в целом бывают случаи, когда физическое наказание неизбежно и необходимо, и для этого нужна полная семья. То есть начнем с того, что для того, чтобы физические наказания были хотя бы иногда употребляемы более-менее правильно, нужна полная семья. Нужно, чтобы у ребенка был образ и милосердия, и строгости. <...> Но бывают случаи, когда ребенок ведет себя слишком вызывающе, и ничем, кроме физического наказания, его не остановишь», – сказал Ткачев.

Также, по мнению протоиерея, воспитание ребенка должно быть спартанским: люди, терпевшие что-то в жизни, "вырастают лучше":