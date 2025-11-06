Т2 дает скидки на популярные тарифы жителям Алтайского края при переходе со своим номером

Выгода – до 100% в зависимости от выбранного плана

Т2 запустила акцию для жителей Алтайского края – компания предлагает скидки на популярные тарифные планы тем, кто приходит от другого оператора и сохраняет свой номер.

В акции участвуют три наиболее популярных тарифа:

"Хватит! " – можно использовать бесплатно в течение первых шести месяцев. Здесь не нужно думать о трафике: безлимитный интернет, свободные звонки внутри сети Т2 и неограниченные СМС по России. Тариф подходит тем, кто много общается;

" – можно использовать бесплатно в течение первых шести месяцев. Здесь не нужно думать о трафике: безлимитный интернет, свободные звонки внутри сети Т2 и неограниченные СМС по России. Тариф подходит тем, кто много общается; "Везде онлайн" – работает по похожей схеме: первые полгода бесплатно. Далее стоимость – в два раза ниже (250 рублей в месяц вместо 500 рублей). Внутри пакета – 100 Гб интернета, безлимит на популярные соцсети, мессенджеры и маркетплейсы. Звонки внутри сети Т2 не ограничены, дополнительно – 100 минут на любые российские номера;

– работает по похожей схеме: первые полгода бесплатно. Далее стоимость – в два раза ниже (250 рублей в месяц вместо 500 рублей). Внутри пакета – 100 Гб интернета, безлимит на популярные соцсети, мессенджеры и маркетплейсы. Звонки внутри сети Т2 не ограничены, дополнительно – 100 минут на любые российские номера; "Мой онлайн+" – дает выгоду сразу: абонент постоянно платит 300 рублей в месяц вместо 600 рублей. В пакете – 35 Гб интернета (можно удвоить трафик, если вовремя оплачивать тариф), безлимитный доступ к основным соцсетям и мессенджерам, звонки внутри Т2 без ограничений и 600 минут на номера других операторов по стране.

Скидки начинают действовать со второго месяца, первый нужно оплатить полностью.

Подробности акции – на сайте.

