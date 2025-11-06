Т2 дает скидки на популярные тарифы жителям Алтайского края при переходе со своим номером
Выгода – до 100% в зависимости от выбранного плана
06 ноября 2025, 12:00, ИА Амител erid: 2W5zFGgMG9e
Смартфон. Мобильная связь / Фото: T2
Т2 запустила акцию для жителей Алтайского края – компания предлагает скидки на популярные тарифные планы тем, кто приходит от другого оператора и сохраняет свой номер.
В акции участвуют три наиболее популярных тарифа:
- "Хватит!" – можно использовать бесплатно в течение первых шести месяцев. Здесь не нужно думать о трафике: безлимитный интернет, свободные звонки внутри сети Т2 и неограниченные СМС по России. Тариф подходит тем, кто много общается;
- "Везде онлайн" – работает по похожей схеме: первые полгода бесплатно. Далее стоимость – в два раза ниже (250 рублей в месяц вместо 500 рублей). Внутри пакета – 100 Гб интернета, безлимит на популярные соцсети, мессенджеры и маркетплейсы. Звонки внутри сети Т2 не ограничены, дополнительно – 100 минут на любые российские номера;
- "Мой онлайн+" – дает выгоду сразу: абонент постоянно платит 300 рублей в месяц вместо 600 рублей. В пакете – 35 Гб интернета (можно удвоить трафик, если вовремя оплачивать тариф), безлимитный доступ к основным соцсетям и мессенджерам, звонки внутри Т2 без ограничений и 600 минут на номера других операторов по стране.
Скидки начинают действовать со второго месяца, первый нужно оплатить полностью.
Подробности акции – на сайте.
*Т2 ("Тэ2")Реклама
13:56:42 06-11-2025
СМС пихают везде,а они надо? Эти Гб интернета ни о чем. Смысл их в сотнях, скорость то никакая, если она вообще есть. Сама связь отвратная и дорогая.
15:51:03 06-11-2025
У меня тариф на Т2 Мой онлайн+ за 590 руб. Мне Мегафон предлагает безлимит за 300 рублей. Перейти?
17:06:54 06-11-2025
и с НГ повысит на 15% - ну уж нет, фигу я уйду с уютного билайна. тем более никаких вопросов нет или претензий