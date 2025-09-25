"Такая себе борьба". Алтайские депутаты раскритиковали отчет Росприроднадзора

Парламентарии весьма категорично высказались о работе ведомства

25 сентября 2025, 18:54, ИА Амител

44-я сессия АКЗС / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Алтайские депутаты заслушали отчет замруководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Алексея Кислова. Чиновник рассказал о деятельности ведомства за 2025 год и привел соответствующую статистику. Однако показатели разочаровали парламентариев: некоторые из них раскритиковали работу Росприроднадзора. Об этом стало известно в ходе сессии краевого Заксобрания 25 сентября.

Как рассказал Кислов, в 2025 году на территории Алтайского края зафиксировали 12 расчетов причинения ущерба природе на сумму более 2 млрд рублей. Он пояснил, что для взыскания нарушителям предъявляют требование о добровольном возмещении вреда. Если оно не выполняется, управление подает иск в суд. Однако в 2025 году в судебном порядке удалось взыскать только 10 млн рублей.

При этом чиновник отметил, что денежное взыскание часто заменяют на восстановление почв путем рекультивации.

«На мой взгляд, она позволяет исчерпать сам инцидент, связанный с причинением вреда почвам, и в то же время не взыскивать причиненный вред в денежном эквиваленте», – подчеркнул Кислов.

Свою позицию по этому поводу весьма категорично высказали некоторые парламентарии. Так, депутат фракции КПРФ Андрей Чернобай заявил, что для населения важнее видеть причины загрязнения, чем просто наложение штрафов.

Фракция ЛДПР также осталась недовольна отчетом Росприроднадзора. Ее руководитель Владимир Семенов сделал емкий вывод: "Такая себе борьба".

«Мы насчитали 2 млрд, взыскали 10 млн, а остальное рекультивировали? На все 1 млрд 990 млн рекультивировали? Или на сколько-то не получилось? А почему не получилось? Потому что мы придумали эти цифры, или в судах проиграли эти иски. Что является оценкой вашей работы? Ну 2 млрд, а в результате – 10 млн. В моем понимании работа – ноль», – высказался депутат.

Отвечая на претензии, Кислов предложил решать все вопросы в рабочем порядке. Тогда председатель АКЗС Александр Романенко попросил докладчика не уходить от ответов.