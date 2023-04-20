Такой день. Грядущая встреча Путина и Томенко и директор "Жилфонда" в Аргентине
О главных событиях Алтайского края за 20 апреля
20 апреля 2023, 23:54, ИА Амител
Президент России Владимир Путин в мае проведёт встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. В графике Путина уже запланировано общение с Томенко, однако пока ещё нет решения по формату встречи.
Губернатор Алтайского края рассказал о том, что регион продолжает добиваться федеральной поддержки. Ежегодно её размер составляет около 80 млрд рублей, включая субсидии, отчисления по нацпроектам и другие инструменты.
Бывшего директора барнаульского отделения "Жилфонда" Людмилу Авдюхину нашли в Южной Америке. В декабре 2022 года Авдюхина похитила деньги клиентов и самой компании – по некоторым данным около 100 млн рублей – и скрылась за рубежом. Правоохранители возбудили уголовное дело, Авдюхину объявили в розыск.
13:40:17 21-04-2023
Дорогое Мироздание, сделай так, пожалуйста, чтобы Президенту понравится наш губернатор и он предложил ему повышение с переездом. Оч.надо! Заранее спасибо, Дорогое Мироздание.