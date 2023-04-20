Такой день. Грядущая встреча Путина и Томенко и директор "Жилфонда" в Аргентине

О главных событиях Алтайского края за 20 апреля

20 апреля 2023, 23:54, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин в мае проведёт встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. В графике Путина уже запланировано общение с Томенко, однако пока ещё нет решения по формату встречи.

Губернатор Алтайского края рассказал о том, что регион продолжает добиваться федеральной поддержки. Ежегодно её размер составляет около 80 млрд рублей, включая субсидии, отчисления по нацпроектам и другие инструменты.

Бывшего директора барнаульского отделения "Жилфонда" Людмилу Авдюхину нашли в Южной Америке. В декабре 2022 года Авдюхина похитила деньги клиентов и самой компании – по некоторым данным около 100 млн рублей – и скрылась за рубежом. Правоохранители возбудили уголовное дело, Авдюхину объявили в розыск.