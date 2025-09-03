Такой день. Отключение горячей воды и благоустройство центра Барнаула

О главных событиях Алтайского края за 3 сентября

03 сентября 2025, 23:45, ИА Амител

Закат над Барнаулом / Фото: amic.ru

Часть жителей Индустриального района на сутки останется без горячей воды. Отключение продлится с 09:00 4 сентября до 09:00 5 сентября. В течение этого времени энергетики СГК выполнят работы на центральном тепловом пункте – он участвует в подготовке горячей воды для потребителей.

Комитет по благоустройству Барнаула со второй попытки нашел подрядчика, который изготовит и установит памятник Достоевскому на пересечении ул. Партизанской и проспекта Ленина, 31. За работу мэрия заплатит 7,7 млн рублей – при этом торги начинались с 12,8 млн рублей. Ранее поиск изготовителя памятника приостанавливали по жалобе в антимонопольную службу, которая в итоге признала кляузу необоснованной.

Комитет по благоустройству Барнаула собирается продолжить обустройство туристического центра города. Сейчас чиновники ищут подрядчика, который изготовит и установит постамент с двумя табличками и шесть пергол (навесы для защиты от солнца) с качелями на набережной Барнаула, а также скамейку с настилом на улице Льва Толстого.