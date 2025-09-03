Власти Барнаула нашли изготовителя памятника Достоевскому за 7,7 млн рублей

Ранее поиск подрядчика приостанавливали по жалобе в УФАС, но ее признали необоснованной

03 сентября 2025, 14:20, Антон Дегтярев

Проект памятника Достоевскому в Барнауле / Фото: портал госзакупок

Комитет по благоустройству Барнаула со второй попытки нашел подрядчика, который изготовит и установит памятник Достоевскому на пересечении ул. Партизанской и проспекта Ленина, 31. За работу мэрия заплатит 7,7 млн рублей – при этом торги начинались с 12,8 млн рублей. Ранее поиск изготовителя памятника приостанавливали по жалобе в антимонопольную службу, которая в итоге признала кляузу необоснованной. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Итоги аукциона подвели 29 августа. Всего заявки подали пять компаний – победитель и его ближайший преследователь заявили цену в 7,72 млн рублей и 7,79 млн рублей соответственно, третья компания предложила 12,6 млн рублей, а остальные две фирмы остановились на сумме 12,8 млн рублей. В итоге власти выбрали кандидата, который предложил минимальную цену – 7,72 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.

Судя по документации, подрядчик должен завершить установку памятника до 4 декабря 2025 года. Контракт будет действовать до 30 декабря 2025 года. Победителю аукциона предстоит установить памятник высотой 3,6 метра и шириной не менее 1,4 метра. Писатель будет в правой руке держать шляпу, рядом с ним разместится дорожный сундук. Установят монумент на бронзовом и круглом монолитном постаменте высотой от 20 до 30 сантиметров. Бронзовые фрагменты скульптуры изготовитель сделает отдельно, а затем сварит в единую композицию. Объект должен быть без трещин, вмятин, инородных включений и прочих дефектов. Подробнее о памятнике можно прочитать здесь.

Предварительный эскиз памятника Достоевскому в Барнауле / Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

25 августа поиск подрядчика приостанавливали по жалобе в Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Алтайскому краю, которую подал скульптурно-производственный комбинат "Лит Арт" из города Жуковского Московской области. Компанию не устроило указание в техническом задании конкретной технологии, которая, по мнению фирмы, "не является оптимальной для текущей задачи". В документации закупки сказано, что Федеральная антимонопольная служба по Алтайскому краю 29 августа признала жалобу необоснованной. Однако это решение комбинат еще может обжаловать в течение трех месяцев.

При этом мэрия искала подрядчика для изготовления памятника уже во второй раз. Первая попытка была в июне, однако тогда поиск изготовителя скульптуры отменили.

Напомним, что об установке памятника Достоевскому стало известно в июне 2025 года. Установить монумент решили, так как во время ссылки писатель несколько раз приезжал в Барнаул и положительно отзывался о городе. При этом рядом с будущей скульптурой уже благоустроили территорию за 4,1 млн рублей.