Качели, скамейку и постамент хотят установить на набережной Барнаула и улице Льва Толстого

Всего на обустройство туристического центра города власти намерены потратить максимум 12 млн рублей

03 сентября 2025, 12:15, ИА Амител

Скамейка с настилом, которая появится на улице Льва Толстого / Фото: портал госзакупок

Комитет по благоустройству Барнаула собирается продолжить обустройство туристического центра города. Сейчас чиновники ищут подрядчика, который изготовит и установит постамент с двумя табличками и шесть пергол (навесы для защиты от солнца) с качелями на набережной Барнаула, а также скамейку с настилом на улице Льва Толстого. На все это власти города собираются потратить 12 млн рублей. Информация размещена на портале госзакупок.

Художественная форма в виде постамента появится на набережной. Спереди будет табличка с надписью "Обь – сибирская краса", сбоку – "Набережная г. Барнаул 2017". Изделия компания-победитель изготовит за 15 рабочих дней с даты утверждения эскиза. Установить постамент должны максимум за пять рабочих дней с даты создания.

Постамент на набережной / Фото: портал госзакупок

Шесть пергол с качелями установят также на набережной Барнаула. Они предназначены "для создания комфортного отдыха посетителей и ландшафтного обогащения территории в целом". Навес и скамья-качели будут сделаны из сухого строганного бруса из дерева хвойных пород. В верхней части нужно предусмотреть световое оформление.

Перголы с качелями / Фото: портал госзакупок

Скамейка с настилом расположится на улице Льва Толстого, это будет единая конструкция с крышей, тумбами и цветочными кашпо. Объект должен иметь прямоугольное основание с несущими стойками и крышей. При этом в каркас скамейки вмонтируют не менее двух панелей минимум с двумя разъемами для зарядных устройств (с влагозащитой). В верхней части рабочие натянут световой шлейф с лампочками с белым теплым свечением. На боковых стенах должны располагаться световые объемные буквы, всего – не менее четырех фраз, состоящих как минимум из двух слов.

Скамейка с настилом / Фото: портал госзакупок

Закупка появилась на портале 1 сентября 2025 года, заявки на нее можно подавать до 10 сентября 2025 года. Итоги аукциона подведут 12 сентября. Работать подрядчик будет с даты подписания контракта до 14 ноября 2025 года. Действие договора заканчивается 5 декабря 2025 года.

Напомним, что в 2024 и 2025 годах власти Барнаула уже занимались обустройством туристического центра города. В мае 2025-го чиновники нашли подрядчика, который за 34,8 млн рублей согласился установить в городе информационные стелы и стенды, арт-объекты, панно, указатели, "памятник" Оби в виде девушки, а также обустроить в подземном переходе у Нагорного парка фотозону в стиле барнаульского метро. В 2024 году в Нагорном парке установили бронзовый макет города 160-летней давности, на Мало-Тобольской появился памятник купцу Василию Сухову, а в исторической части города – арт-объекты с аудиогидами, стенды и стелы.