Такой день. "Постановление" об изъятии топлива на Алтае и благоустройство сквера

О главных событиях Алтайского края за 27 августа

27 августа 2025, 23:45, ИА Амител

Закат над Барнаулом / Фото: amic.ru

На Алтае распространяют фейковое постановление правительства Алтайского края об изъятии топлива для нужд СВО. Скриншот подобного "документа", якобы подписанного губернатором Виктором Томенко, в редакцию прислали читатели amic.ru.

В правительстве региона со ссылкой на органы профилактики правоохранительной системы заявили, что подобные меры в Алтайском крае и в стране в целом не проводятся. Распространение подобной типовой дезинформации также зафиксировано в других регионах РФ.

В Черепановском районном суде Новосибирской области закончили рассматривать уголовное дело о незаконной вырубке леса и сбыте древесины. Виновными признали должностных лиц ООО "Алтай-Форест": гендиректора и бывшего депутата АКЗС Николая Бушкова, его заместителя и мастера Ларичихинского производственного участка.

Алтайский краевой онкологический диспансер планирует благоустроить сквер рядом со зданием на Змеиногорском тракте, 110к. Организация уже заказала проектную документацию, за которую готова заплатить максимум 250 тысяч рублей.