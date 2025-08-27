Сквер хотят благоустроить рядом с Алтайским онкологическим диспансером в Барнауле

Диспансер заказал разработку проектной документации, за которую собирается заплатить максимум 250 тысяч рублей

Зеленая зона около Алтайского краевого онкологического диспансера / Фото: akod22.ru

Алтайский краевой онкологический диспансер планирует благоустроить сквер рядом со зданием на Змеиногорском тракте, 110к. Организация уже заказала проектную документацию, за которую готова заплатить максимум 250 тысяч рублей. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Сделать проект сквера компания должна максимум за 50 дней с момента подписания контракта. Планируется, что благоустройство территории будет идти в 2025-2026 годах. На него потратят деньги диспансера. Площадь сквера составит 2,8 тысячи квадратных метров.

Проектная организация обследует состояние территории, проведет обмерочные работы и составит дефектную ведомость, в которой предусмотрит планировку и благоустройство сквера с подъездными путями, а также с инженерными коммуникациями и колодцами.

От компании-победителя требуется:

запроектировать единую дорожно-тропиночную сеть для связи всех функциональных зон и элементов территории;

демонтировать ненужные элементы существующей дорожно-тропиночной сети;

обеспечить доступ и передвижение маломобильного населения в сквере;

предусмотреть наружное освещение;

разработать вариант озеленения территории с применением декоративнолистных, красивоцветущих видов, хвойных растений, с декоративной окраской коры и так далее. При этом существующие деревья должны остаться на месте;

предусмотреть покрытие площадок современными, прочными, травмобезопасными и экологичными материалами. Также элементы благоустройства должны обладать качествами антивандальности, устойчивости, безопасности и доступности для инвалидов. Объекты благоустройства нужно обеспечить инженерной инфраструктурой.

Карта расположения сквера/ Фото из документации на портале госзакупок

Внешний вид сквера, материалы, оборудование, светильники и другие объекты благоустройства разработчик проекта должен согласовать с заказчиком.

Закупка появилась на портале 26 августа, заявки на нее можно подавать до 3 сентября, итоги лота подведут 5 сентября 2025 года.

