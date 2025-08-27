В Алтайском крае распространяют фейк об изъятии топлива для нужд СВО
Появление подобной типовой дезинформации зафиксировано и в других регионах нашей страны
27 августа 2025, 20:22, ИА Амител
На Алтае распространяют фейк о постановлении правительства об изъятии топлива для нужд СВО. Скриншот подобного "документа", якобы подписанного губернатором Алтайского края Виктора Томенко, в редакцию прислали читатели amic.ru.
В документе сообщается, что сельскохозяйственные предприятия региона должны передавать излишки топлива и горюче-смазочных материалов в количестве не менее 23% "с целью недопущение дефицита <...> в зоне проведения специальной военной операции".
В правительстве региона со ссылкой на органы профилактики правоохранительной системы заявили, что подобные меры в Алтайском крае и в стране в целом не проводятся. Распространение подобной типовой дезинформации также зафиксировано в других регионах нашей страны.
«По данным региональных органов профилактики, рассылки подобных сообщений осуществляются субъектами информационно-психологических операций противника с целью создания критической повестки, а также имитации экономического успеха диверсионной и террористической деятельности по объектам нефтеперерабатывающей промышленности. Впоследствии подобные материалы используются сопредельной стороной для обоснования получения военной помощи и политических преференций», – заявили в органах.
27 августа неизвестными распространяется недостоверная информация о якобы изъятии излишков топлива у юридических лиц и сельхозпроизводителей региона для последующей передачи для нужд СВО.
21:47:59 27-08-2025
Фейк, не фейк, а цена на заправках каждый день лезет и лезет, как на гору Эверест, и замёрзнут сволочь не может.
08:57:37 28-08-2025
Гость (21:47:59 27-08-2025) Фейк, не фейк, а цена на заправках каждый день лезет и лезет... Все дело в акцизах. Убери акцизы и завтра бензин будет стоить 2 рубля/литр. Все ругают почему-то заправки, но акцизы то устанавливает государство.