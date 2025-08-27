В Алтайском крае распространяют фейк об изъятии топлива для нужд СВО

Появление подобной типовой дезинформации зафиксировано и в других регионах нашей страны

27 августа 2025, 20:22, ИА Амител

Скриншот фейкового постановления / Фото: amic.ru

На Алтае распространяют фейк о постановлении правительства об изъятии топлива для нужд СВО. Скриншот подобного "документа", якобы подписанного губернатором Алтайского края Виктора Томенко, в редакцию прислали читатели amic.ru.

В документе сообщается, что сельскохозяйственные предприятия региона должны передавать излишки топлива и горюче-смазочных материалов в количестве не менее 23% "с целью недопущение дефицита <...> в зоне проведения специальной военной операции".

В правительстве региона со ссылкой на органы профилактики правоохранительной системы заявили, что подобные меры в Алтайском крае и в стране в целом не проводятся. Распространение подобной типовой дезинформации также зафиксировано в других регионах нашей страны.

«По данным региональных органов профилактики, рассылки подобных сообщений осуществляются субъектами информационно-психологических операций противника с целью создания критической повестки, а также имитации экономического успеха диверсионной и террористической деятельности по объектам нефтеперерабатывающей промышленности. Впоследствии подобные материалы используются сопредельной стороной для обоснования получения военной помощи и политических преференций», – заявили в органах.

27 августа неизвестными распространяется недостоверная информация о якобы изъятии излишков топлива у юридических лиц и сельхозпроизводителей региона для последующей передачи для нужд СВО.