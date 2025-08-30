Такой день. "Русские витязи" и новая "Мисс Барнаул"

Главное за 30 августа

30 августа 2025, 23:50, ИА Амител

Закат над Барнаулом / Фото: amic.ru

30 августа Барнаул отметили день рождения. С момента основания городу исполнилось 295 лет. В честь этого в краевой столице прошло множество массовых мероприятий. Что интересного увидели наши корреспонденты – смотрите здесь.

Над акваторией Оби пролетела авиагруппа высшего пилотажа "Русские витязи". Завораживающие кадры полета истребителей смотрите в нашем фоторепортаже.

В краевой столице выбрали новую "Мисс Барнаул". В 2025 году ею стала 19-летняя Дарья Карпова.