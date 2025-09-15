Такой день. Снос радиозавода и старт молодежного театрального фестиваля
О главных событиях региона за 15 сентября
15 сентября 2025, 23:40, ИА Амител
В Барнауле 15 сентября состоялось торжественное открытие Шестого Всероссийского молодежного театрального фестиваля имени Валерия Золотухина, продлится он до 21 сентября. Выступление началось прямо с порога театра.
В Алтайском крае обсуждают изменение системы выборов глав муниципальных образований. И большинство городов и районов, как сообщает пресс-служба регионального Заксобрания, высказались за новый формат: кандидата на пост руководителя города или района предлагает губернатор, а местные депутаты это решение поддерживают.
В Барнауле начали сносить здание бывшего радиозавода на проспекте Калинина. На площадке работает спецтехника – рабочие демонтируют конструкции сгоревшего корпуса, много лет остававшегося руинами после пожара 2016 года. Что появится на месте предприятия, неизвестно.
10:07:14 16-09-2025
Ну да. Ну да
Кое как выпросили слелу "Город трудовой славы "
И поставили её символично , на старом нагорном кладбище
Щас можно и оставшееся от той славы дорушить