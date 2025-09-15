НОВОСТИОбщество

Такой день. Снос радиозавода и старт молодежного театрального фестиваля

О главных событиях региона за 15 сентября

15 сентября 2025

В Барнауле 15 сентября состоялось торжественное открытие Шестого Всероссийского молодежного театрального фестиваля имени Валерия Золотухина, продлится он до 21 сентября. Выступление началось прямо с порога театра.

В Алтайском крае обсуждают изменение системы выборов глав муниципальных образований. И большинство городов и районов, как сообщает пресс-служба регионального Заксобрания, высказались за новый формат: кандидата на пост руководителя города или района предлагает губернатор, а местные депутаты это решение поддерживают.

В Барнауле начали сносить здание бывшего радиозавода на проспекте Калинина. На площадке работает спецтехника – рабочие демонтируют конструкции сгоревшего корпуса, много лет остававшегося руинами после пожара 2016 года. Что появится на месте предприятия, неизвестно. 

