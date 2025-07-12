Такой день. Уход барнаульского перевозчика на СВО и новая схема движения

О главных событиях Алтайского края за 11 июля

12 июля 2025, 00:00, ИА Амител

Алый закат в Барнауле / Фото: amic.ru

Уголовное дело в отношении барнаульского перевозчика Олега Бесчастного приостановили из-за его ухода на специальную военную операцию. Информацию об этом amic.ru подтвердил источник.

С 11 июля в Барнауле вводят новую схему движения на пересечении Змеиногорского и Южного трактов. Это нужно для того, чтобы продолжать реконструкцию проезжей части на других участках.

Придорожный комплекс отдыха планируют возвести на ул. Кутузова, недалеко от озера Пионерского. Проект базы повторно на градсовете представил архитектор Владимир Золотов. На участке построят несколько корпусов, административный блок, выполнят озеленение.