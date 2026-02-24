Танец в память о героях ВОВ исполнил барнаулец Шубенков в шоу "Ледниковый период"

24 февраля 2026, 19:02, ИА Амител

Выступление Шубенкова / Кадр из видео: Первый канал

Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков, принимающий участие в телевизионном проекте "Ледниковый период", представил патриотический номер, приуроченный ко Дню защитника Отечества, пишет "КП-Барнаул".

Совместно с партнершей по проекту Елизаветой Худайбердиевой спортсмен исполнил композицию под сюиту из фильма "Летят журавли" композитора Моисея Вайнберга. Постановка рассказывает историю двух влюбленных, готовящихся связать свои жизни, однако их планы обрывает начало войны.

Тема оказалась особенно созвучной преддверию 23 февраля. После завершения выступления эмоции взяли верх: Худайбердиева с трудом сдерживала слезы. Судейская коллегия в этот раз проявила редкое единодушие — за артистизм пара получила по 5,9 балла. За техническую сторону оценки оказались немного ниже — 5,86. Итоговый результат дуэта за выпуск составил 11,76 балла.

Ведущий проекта Алексей Ягудин отметил выступление словами: «Лично от меня "Оскар" этой паре. Знаю, как тяжело. Правда. Но как Серега борется! До последнего!»

Олимпийский чемпион Максим Траньков высказал сдержанное отношение к выбору музыкального материала, подчеркнув, что лично ему подобная музыка не близка. При этом он высоко оценил сам номер, отдельно выделив работу декораторов, костюмеров и всей постановочной команды.

«Благодаря спецэффектам и костюмам мы сегодня как будто бы оказались в кино и в этом времени», — отметил Траньков.

Татьяна Навка согласилась с тем, что номер получился очень эмоциональным и запоминающимся, несмотря на то, что за годы существования проекта тема войны поднималась неоднократно.

«Я вижу, как Лиза получает удовольствие от этого проекта. Ты прекрасная, замечательная танцовщица. Сергею безумно повезло с такой талантливой партнершей. Рядом с ней можно получать удовольствие от танца. Пожалуйста, продолжайте. У вас все получится!» — сказала Навка.

Самой строгой оказалась Татьяна Тарасова. Она призналась, что номер понравился ей немного меньше, чем предыдущий.

«Может быть, я не увидела в их исполнении той трагедии, о которой они хотели рассказать. Только поэтому я поставила 5,8 и 5,9. А так катаются они замечательно», — пояснила Тарасова.

Елизавета Худайбердиева позже призналась, что этот номер стал для нее самым сложным за все время участия в проекте, прежде всего — в эмоциональном плане. По ее словам, без поддержки наставников она вряд ли решилась бы работать с темой Великой Отечественной войны из-за сложности найти точный и уважительный баланс. Именно поэтому, как отметила фигуристка, в финале выступления эмоции взяли верх.

Сергей Шубенков также поблагодарил зрителей за поддержку: «Дыму сегодня было много. Прям от души. Но хочу сказать спасибо зрителям, которые помогали как могли».