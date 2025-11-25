Тариф котокомфорт. В Казахстане к девушке приехал таксист с котенком в салоне авто
Таксист заранее предупредил клиентку, что едет вместе с питомцем
25 ноября 2025, 14:15, ИА Амител
В соцсетях стремительно набирает популярность пост о необычной поездке на такси в Казахстане – пассажирка опубликовала фотографии, на которых ее в салоне автомобиля встречает пушистый котенок.
Таксист заранее предупредил клиентку, что едет вместе с питомцем и при желании она может вызвать другую машину. Но отказа не последовало – вместо этого публика получила один из самых умилительных постов недели.
На снимках котенок выглядывает из-за сиденья, следит за игрушечной рыбкой и лежит на панели авто, наблюдая за дорогой.
«Боже мой, какая сладость… Я бы только на таком такси и ездила, потому что я еще тот кошатник», – отметила одна из пользовательниц соцсетей.
Ранее в Общественной палате предложили обязать таксистов экономкласса возить с собой хотя бы одно детское кресло, а водителей комфорт-класса и выше – минимум два.
14:39:28 25-11-2025
Котов можно перевозить только в переноске, Причем её надо надежно зафиксировать ремнем. Иначе штраф. Свободно перемещающееся животное подвергает опасности водителя и себя, Вдруг чего-то испугается, вцепится в хозяина, тот потеряет контроль над управлением, устроит аварию.
14:41:07 25-11-2025
ну прелесть же!
00:12:28 26-11-2025
Гость (14:41:07 25-11-2025) ну прелесть же!... вы сумасшедшее?
16:46:09 25-11-2025
А то, что кот может стать причиной ДТП никого не смущает? прыгнет на зозяина, играючись, тот вильнет - и убьет встречку. Супер милота.
Такое нужно наказывать!
А если у пассажира аллергия? Полный бред в общем.
00:13:32 26-11-2025
отвратительно тут все. нарушение правил перевозки, жестокость, антисанитария, аллегрия. кошмар в общем. кто пишет "прелесть" по-моему сильно не в себе