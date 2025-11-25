Тариф котокомфорт. В Казахстане к девушке приехал таксист с котенком в салоне авто

Таксист заранее предупредил клиентку, что едет вместе с питомцем

25 ноября 2025, 14:15, ИА Амител

Котенок

В соцсетях стремительно набирает популярность пост о необычной поездке на такси в Казахстане – пассажирка опубликовала фотографии, на которых ее в салоне автомобиля встречает пушистый котенок.

Таксист заранее предупредил клиентку, что едет вместе с питомцем и при желании она может вызвать другую машину. Но отказа не последовало – вместо этого публика получила один из самых умилительных постов недели.

На снимках котенок выглядывает из-за сиденья, следит за игрушечной рыбкой и лежит на панели авто, наблюдая за дорогой.

«Боже мой, какая сладость… Я бы только на таком такси и ездила, потому что я еще тот кошатник», – отметила одна из пользовательниц соцсетей.

