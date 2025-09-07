НОВОСТИОбщество

Татьяна Брухунова опровергла слухи о проблемах со здоровьем у Петросяна

Женщина подчеркнула, что юморист готовится к своему большому юбилею

07 сентября 2025, 20:18, ИА Амител

Евгений Петросян / Фото: из архива amic.ru
Супруга Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, резко отреагировала на слухи о проблемах со здоровьем юмориста, пишет "Газета.ру".

В соцсети она опубликовала фото мужа с отдыха в Сочи и призвала "желтую прессу" "завалиться", назвав журналистов "падальщиками" и "помоишниками".

Брухунова подчеркнула, что Петросян готовится к своему большому юбилею и все разговоры о его болезни – ложь.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что артиста якобы разыскивает поликлиника для диспансеризации, однако в это время он отдыхал в Турции. 

В августе Telegram-канал Shot сообщил об ухудшении здоровья Евгения Петросяна. По данным источника, юморист обратился к врачам с жалобами на сильные боли в груди и проблемы с дыханием. Симптомы проявились на фоне гипертонии, которая была диагностирована у артиста несколько лет назад.

Комментарии 3

Шинник

21:49:54 07-09-2025

Петросяна - знаю.
Жену его Степаненко - знаю.

А вот кто такая Татьяна Брухунова - полез искать.
То ли "манагер" "Ваганыча" то ли директор театра или лечащий врач...

Гость

22:25:38 07-09-2025

Шинник (21:49:54 07-09-2025) Петросяна - знаю.Жену его Степаненко - знаю.А во... Степаненко не его жена уже лет как несколько

гость

15:16:11 08-09-2025

ищут пожарные, ищет милиция, ищет поликлиника нашей столицы

