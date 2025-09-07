Татьяна Брухунова опровергла слухи о проблемах со здоровьем у Петросяна
Женщина подчеркнула, что юморист готовится к своему большому юбилею
07 сентября 2025, 20:18, ИА Амител
Супруга Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, резко отреагировала на слухи о проблемах со здоровьем юмориста, пишет "Газета.ру".
В соцсети она опубликовала фото мужа с отдыха в Сочи и призвала "желтую прессу" "завалиться", назвав журналистов "падальщиками" и "помоишниками".
Брухунова подчеркнула, что Петросян готовится к своему большому юбилею и все разговоры о его болезни – ложь.
Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что артиста якобы разыскивает поликлиника для диспансеризации, однако в это время он отдыхал в Турции.
В августе Telegram-канал Shot сообщил об ухудшении здоровья Евгения Петросяна. По данным источника, юморист обратился к врачам с жалобами на сильные боли в груди и проблемы с дыханием. Симптомы проявились на фоне гипертонии, которая была диагностирована у артиста несколько лет назад.
21:49:54 07-09-2025
Петросяна - знаю.
Жену его Степаненко - знаю.
А вот кто такая Татьяна Брухунова - полез искать.
То ли "манагер" "Ваганыча" то ли директор театра или лечащий врач...
22:25:38 07-09-2025
Шинник (21:49:54 07-09-2025) Петросяна - знаю.Жену его Степаненко - знаю.А во... Степаненко не его жена уже лет как несколько
15:16:11 08-09-2025
ищут пожарные, ищет милиция, ищет поликлиника нашей столицы