Татьяна Брухунова опровергла слухи о проблемах со здоровьем у Петросяна

Женщина подчеркнула, что юморист готовится к своему большому юбилею

07 сентября 2025, 20:18, ИА Амител

Евгений Петросян / Фото: из архива amic.ru

Супруга Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, резко отреагировала на слухи о проблемах со здоровьем юмориста, пишет "Газета.ру".

В соцсети она опубликовала фото мужа с отдыха в Сочи и призвала "желтую прессу" "завалиться", назвав журналистов "падальщиками" и "помоишниками".

Брухунова подчеркнула, что Петросян готовится к своему большому юбилею и все разговоры о его болезни – ложь.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что артиста якобы разыскивает поликлиника для диспансеризации, однако в это время он отдыхал в Турции.

В августе Telegram-канал Shot сообщил об ухудшении здоровья Евгения Петросяна. По данным источника, юморист обратился к врачам с жалобами на сильные боли в груди и проблемы с дыханием. Симптомы проявились на фоне гипертонии, которая была диагностирована у артиста несколько лет назад.