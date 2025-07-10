Татьяна Голикова рассказала, что мешает молодым семьям рожать детей
Вице-премьер заявила, что власти думают о том, как модернизировать семейную ипотеку
10 июля 2025, 10:45, ИА Амител
Покупаемое семьями жилье в ипотеку не дает возможности родить еще детей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании ЛДПР.
По ее словам, уровень закредитованности молодых семей в стране сегодня достаточно высокий, а размеры приобретаемого жилья в ипотеку или с маткапиталом недостаточны, чтобы задуматься о последующих детях.
"Это очень серьезная проблема, это большой вызов для нас, над которым мы с вами вместе должны работать", – цитирует ее ТАСС.
В связи с этим правительство совместно с Минстроем и Минфином думает, как модернизировать семейную ипотеку, отметила Голикова.
Ранее депутат Сергей Миронов предложил выдавать семьям беспроцентную ипотеку и полностью списывать ее при рождении третьего ребенка.
10:52:38 10-07-2025
А самой что помешало? Арбидол?
11:17:26 10-07-2025
В Барнаульском зоопарке животные размножаются даже в неволе потому что им создали хорошие условия. В 90-е 4 года з/плату на госпредприятии не платили. Сейчас движение в сторону 90-х.
11:19:33 10-07-2025
Оптимизация под капитал , все же только деньги, деньги деньги. Одни деньги в головах , и эта деградация за 30 лет произошла! Социального ничего нет!
11:23:08 10-07-2025
Об одном сейчас жалею, что в 2015 г. не взял 3-х комнатуню за 2,9 млн. 88 м2. Но в то время почему-то казалось, что такие деньжищи. Живем в 56 м2 за 2,1 млн.р. в 4 человека. 2-ком. Ипотека еще 880 000р.
Я про цены и проценты. Как сейчас молодым взять? Сколько надо зарабатывать, чтобы купить хотя бы 2-ку??
Татьяне Арбидоловне не понять..............
12:11:08 10-07-2025
мужа кагоцелом поила, поэтому и детей нет. атрофия.
12:11:41 10-07-2025
она и мешает
16:22:52 10-07-2025
отмените алименты, и удивитесь как попрет рождаемость.
17:04:26 10-07-2025
Отсутствие денег, в первую очередь, мешает.
19:06:38 10-07-2025
Не рожает тот, кто не любит детей.
А всякие публичные сусипуси это подмена истинных проявлений чувств
23:11:37 10-07-2025
Пик рождаемости в России в 2014 году около 1 9420 683 ребенка. Почему 2014 год - это последний год, когда росли реальные доходы населения. Когда курс доллара был около 30 рублей, когда 1-комнатная квартира в Барнауле стоила около 1,5 млн рублей, когда на зарплату в 30 000 руб можно было взять квартиру в ипотеку под 8-10%, и купить бытовую технику и за год рассчитаться, а нормальное японское 10-летнее авто - за 200-300 тысяч руб . Люди были уверены, что и дальше жизнь будет улучшаться. С 2004 по 2014 год зарплата выросла в 4-5 раз при инфляции 10-12% (примерно такая же как и сейчас). Верните людям уверенность в завтрашнем дне и каждый год улучшайте их жизнь. И никого уговаривать не надо будет, рождаемость пойдет вверх.
08:49:22 11-07-2025
У кого есть средства и возможности, тот рожает детей. Отсюда делайте выводы.