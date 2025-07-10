Татьяна Голикова рассказала, что мешает молодым семьям рожать детей

Вице-премьер заявила, что власти думают о том, как модернизировать семейную ипотеку

10 июля 2025, 10:45, ИА Амител

Татьяна Голикова / Фото: government.ru

Покупаемое семьями жилье в ипотеку не дает возможности родить еще детей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании ЛДПР.

По ее словам, уровень закредитованности молодых семей в стране сегодня достаточно высокий, а размеры приобретаемого жилья в ипотеку или с маткапиталом недостаточны, чтобы задуматься о последующих детях.

"Это очень серьезная проблема, это большой вызов для нас, над которым мы с вами вместе должны работать", – цитирует ее ТАСС.

В связи с этим правительство совместно с Минстроем и Минфином думает, как модернизировать семейную ипотеку, отметила Голикова.

Ранее депутат Сергей Миронов предложил выдавать семьям беспроцентную ипотеку и полностью списывать ее при рождении третьего ребенка.