Текст песни "Письмо солдату" Кирилла Томилина, которую будут изучать в школах России
Всего в списке для исполнения школьниками было утверждено 37 песен
07 сентября 2025, 12:00, ИА Амител
Минпросвещения России утвердило список из 37 патриотических композиций, рекомендованных для изучения в школах. В перечень вошли песни "Офицеры" Олега Газманова, "День Победы" Давида Тухманова, "Красно солнышко" и "Как прекрасен этот мир". Произведения предназначены для патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся на уроках музыки. Предлагаем вспомнить легендарные хиты исполнителей.
К. Томилин, С. Минаков – "Письмо солдату"
Здравствуй, солдат! мы с тобой не знакомы.
Ты в окопах сейчас, ну а я, я, конечно же, дома.
Я пишу для того, что бы просто сказать спасибо
За спокойную жизнь и за мирное небо России.
Припев:
Тысячи раз представлял себя с тобою рядом.
Мне повезло – я не слышал, как рвутся снаряды.
Стойкость твоя и спокойная сила мужская.
Слышишь, солдат, ты вернешься с победой, я знаю!
Завтрашний день принесет мне простые заботы:
Школа, друзья, мама с папой вернуться с работы.
А у тебя, у тебя снова передовая.
Ты вернешься, солдат, ты вернешься с победой, я знаю!
Припев:
Тысячи раз представлял себя с тобою рядом.
Мне повезло – я не слышал, как рвутся снаряды.
Стойкость твоя и спокойная сила мужская.
Слышишь, солдат, ты вернешься с победой, я знаю!
