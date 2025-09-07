Текст песни "Письмо солдату" Кирилла Томилина, которую будут изучать в школах России

Всего в списке для исполнения школьниками было утверждено 37 песен

07 сентября 2025, 12:00, ИА Амител

Микрофон / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

Минпросвещения России утвердило список из 37 патриотических композиций, рекомендованных для изучения в школах. В перечень вошли песни "Офицеры" Олега Газманова, "День Победы" Давида Тухманова, "Красно солнышко" и "Как прекрасен этот мир". Произведения предназначены для патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся на уроках музыки. Предлагаем вспомнить легендарные хиты исполнителей.

К. Томилин, С. Минаков – "Письмо солдату"

Здравствуй, солдат! мы с тобой не знакомы.

Ты в окопах сейчас, ну а я, я, конечно же, дома.

Я пишу для того, что бы просто сказать спасибо

За спокойную жизнь и за мирное небо России.

Припев:

Тысячи раз представлял себя с тобою рядом.

Мне повезло – я не слышал, как рвутся снаряды.

Стойкость твоя и спокойная сила мужская.

Слышишь, солдат, ты вернешься с победой, я знаю!

Завтрашний день принесет мне простые заботы:

Школа, друзья, мама с папой вернуться с работы.

А у тебя, у тебя снова передовая.

Ты вернешься, солдат, ты вернешься с победой, я знаю!

Припев:

Тысячи раз представлял себя с тобою рядом.

Мне повезло – я не слышал, как рвутся снаряды.

Стойкость твоя и спокойная сила мужская.

Слышишь, солдат, ты вернешься с победой, я знаю!

