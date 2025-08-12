Telegram начал массовую очистку каналов за шантаж и вымогательство

Некоторые мошенники продавали так называемую "защиту от блокировок"

12 августа 2025

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Павел Дуров заявил о начале масштабной чистки платформы от мошеннических каналов. По его словам, в службу поддержки поступили сотни жалоб на шантаж и публикацию персональных данных без согласия пользователей.

На основании этих обращений мессенджер уже заблокировал множество каналов, занимавшихся противоправной деятельностью.

Особое внимание основатель Telegram уделил схемам, когда администраторы каналов публиковали компрометирующую информацию, а затем требовали деньги за ее удаление.

«Некоторые мошенники даже продавали так называемую защиту от блокировок, вынуждая жертв платить, чтобы избежать преследования», – отметил Дуров.

Это не первое предупреждение о проблеме – еще в июле 2025 года основатель мессенджера обращал внимание на участившиеся случаи вымогательства. Тогда речь шла о схемах, где злоумышленники угрожали раскрытием личных данных, требуя взамен дорогостоящие подарки или редкие никнеймы, стоимость которых достигала сотен тысяч долларов.

Дуров подчеркнул, что Telegram не станет терпеть подобную практику. Он призвал пользователей оперативно сообщать о подобных случаях, прикладывая доказательства, и пообещал продолжать поиск и блокировку организаторов таких схем.

