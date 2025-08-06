Аккаунты Павла Дурова временно исчезли из Telegram
Сам основатель мессенджера никак не прокомментировал ситуацию
06 августа 2025, 10:45, ИА Амител
Аккаунты Павла Дурова в мессенджере Telegram оказались временно недоступны. Об этом сообщает Baza.
По данным источника, перейти по ссылкам, ведущим на профили бизнесмена, было невозможно: они отображались как удаленные.
«Перейти по аккаунтам @monk и @crow, принадлежащим лично Дурову, сейчас не представляется возможным», – отмечал Telegram-канал в 00:38 по московскому времени.
В ряде СМИ также сообщили о возможном взломе профилей. Якобы кто-то смог угадать код для входа и отправил запрос на удаление. Однако через некоторое время проблему оперативно устранили. Оба аккаунта основателя Telegram Дурова восстановлены.
При этом сам Дуров и Telegram не давали официальных комментариев по этому поводу.
Ранее предприниматель назвал фейком информацию об уходе Telegram из России. Одно из сатирических изданий с вымышленными новостями опубликовало сообщение о том, что приложение якобы покинет страну из-за конкуренции с национальным мессенджером. Но шуточную новость стали быстро перепечатывать "вполне серьезные каналы". Поэтому, со слов Дурова, под такими постами в Telegram-каналах пришлось добавлять пометку с опровержением.
Также бизнесмен допустил, что это может быть связано не с безобидными ошибками журналистов, а с целенаправленной кампанией по дискредитации мессенджера.
10:59:08 06-08-2025
На max перешёл
10:59:57 06-08-2025
Перешёл в MAX
15:47:18 06-08-2025
ну это типа инфоповод и реклама себя, ничего более.
15:55:46 06-08-2025
Россиянам незачем сидеть во вражеских мессенджерах . MAX намного безопаснее Телеграм . Как по шифрованию так и по безопасности внутри периметра . И в нем в отличие от Телеграм можно полностью блокировать всё извне что может доставить проблем ,в отличие от приоритетов статусных пользователей Телеграм . Два месяца уже в нем , никаких спам звонков/сообщений и другой мути .
18:44:45 06-08-2025
Неизвестный (15:55:46 06-08-2025) Россиянам незачем сидеть во вражеских мессенджерах . MAX нам...
Отправьте это существо в клинику Юрия Эрдмана