Сам основатель мессенджера никак не прокомментировал ситуацию

06 августа 2025, 10:45, ИА Амител

Павел Дуров / Фото: t.me/durov

Аккаунты Павла Дурова в мессенджере Telegram оказались временно недоступны. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, перейти по ссылкам, ведущим на профили бизнесмена, было невозможно: они отображались как удаленные.

«Перейти по аккаунтам @monk и @crow, принадлежащим лично Дурову, сейчас не представляется возможным», – отмечал Telegram-канал в 00:38 по московскому времени.

В ряде СМИ также сообщили о возможном взломе профилей. Якобы кто-то смог угадать код для входа и отправил запрос на удаление. Однако через некоторое время проблему оперативно устранили. Оба аккаунта основателя Telegram Дурова восстановлены.

При этом сам Дуров и Telegram не давали официальных комментариев по этому поводу.

Ранее предприниматель назвал фейком информацию об уходе Telegram из России. Одно из сатирических изданий с вымышленными новостями опубликовало сообщение о том, что приложение якобы покинет страну из-за конкуренции с национальным мессенджером. Но шуточную новость стали быстро перепечатывать "вполне серьезные каналы". Поэтому, со слов Дурова, под такими постами в Telegram-каналах пришлось добавлять пометку с опровержением.

Также бизнесмен допустил, что это может быть связано не с безобидными ошибками журналистов, а с целенаправленной кампанией по дискредитации мессенджера.