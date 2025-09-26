НОВОСТИОбщество

Телеведущая Ольга Скабеева выразила соболезнования в связи со смертью Тиграна Кеосаяна

Женщина пожелала Маргарите Симоньян выдержки и сил

26 сентября 2025, 19:01, ИА Амител

Свечи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Телеведущая Ольга Скабеева отреагировала на кончину режиссера Тиграна Кеосаяна, оставив сообщение поддержки в своем Telegram-канале. Журналистка призналась, что до последнего момента надеялась на благоприятный исход.

«До конца оставалась надежда на чудо. Царствие Небесное, Тигран. Нам будет очень тебя не хватать. Очень. Рите – держаться! Сил справиться! Ты для своих сейчас главная», – написала Скабеева, обращаясь к супруге покойного Маргарите Симоньян.

Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян скончался на 60-м году жизни после продолжительной болезни. Главный редактор RT Маргарита Симоньян, супруга Кеосаяна, попросила не беспокоить семью звонками в этот трудный момент.

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

19:19:11 26-09-2025

Какая важная новость!

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:24:37 26-09-2025

Гость (19:19:11 26-09-2025) Какая важная новость!... Теперь ещё можно отдельно про каждого собалезнующего новости писать. Потом про прощание. Если собрать статистику, новостей о Тиграна в этом году было больше чем о ком либо ещё. Ведь нам всем очень интересно

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:41:59 26-09-2025

Ну умер и умер.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:51:45 26-09-2025

Стболезную.

  -10 Нравится
Ответить
