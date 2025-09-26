Телеведущая Ольга Скабеева выразила соболезнования в связи со смертью Тиграна Кеосаяна
Женщина пожелала Маргарите Симоньян выдержки и сил
26 сентября 2025, 19:01, ИА Амител
Телеведущая Ольга Скабеева отреагировала на кончину режиссера Тиграна Кеосаяна, оставив сообщение поддержки в своем Telegram-канале. Журналистка призналась, что до последнего момента надеялась на благоприятный исход.
«До конца оставалась надежда на чудо. Царствие Небесное, Тигран. Нам будет очень тебя не хватать. Очень. Рите – держаться! Сил справиться! Ты для своих сейчас главная», – написала Скабеева, обращаясь к супруге покойного Маргарите Симоньян.
Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян скончался на 60-м году жизни после продолжительной болезни. Главный редактор RT Маргарита Симоньян, супруга Кеосаяна, попросила не беспокоить семью звонками в этот трудный момент.
19:19:11 26-09-2025
Какая важная новость!
19:24:37 26-09-2025
Гость (19:19:11 26-09-2025) Какая важная новость!... Теперь ещё можно отдельно про каждого собалезнующего новости писать. Потом про прощание. Если собрать статистику, новостей о Тиграна в этом году было больше чем о ком либо ещё. Ведь нам всем очень интересно
19:41:59 26-09-2025
Ну умер и умер.
19:51:45 26-09-2025
Стболезную.