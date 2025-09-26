"Не звоните ни мне, ни семье". Симоньян обратилась к подписчикам после смерти мужа
Пользователи оставляют под публикацией соболезнования и слова поддержки
26 сентября 2025, 18:49, ИА Амител
Тигран Кеосаян / Фото: obltv.ru
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к подписчикам в своем Telegram-канале после смерти супруга, режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна.
Она поблагодарила всех, кто молился за здоровье мужа в период его болезни, и попросила не беспокоить ее и близких в это время.
«Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо», – написала Симоньян.
Тигран Кеосаян скончался на 60-м году жизни. В конце 2024 года он перенес клиническую смерть и впал в кому, после чего находился в больнице до своей кончины.
20:29:00 26-09-2025
дети то куда теперь?? и отец умер и мать на краю могилы, одной ногой там с раком...да уж.
20:55:05 26-09-2025
В детдом!
16:23:14 27-09-2025
Я решила, что если это все-таки кома и такая тяжелая ситуация, то я уеду на СВО, потому что я просто не могу больше жить. Детей поднимут сестры, мы и так живем вместе — и ее дети, и мои дети. Мне это будет легче, конечно, меня там грохнут на второй день, да и прекрасно все. Полечу встречаться с Господом, я надеюсь. Это же вообще-то прекрасно. Если в это по-настоящему верить, что в этом страшного? Вот то, что сейчас происходит в моей семье, — вот это очень страшное в жизни, понимаешь? А собственная смерть — что в этом? То есть я в этой смерти нашла для себя утешение.