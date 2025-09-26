Пользователи оставляют под публикацией соболезнования и слова поддержки

26 сентября 2025, 18:49, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: obltv.ru

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к подписчикам в своем Telegram-канале после смерти супруга, режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна.

Она поблагодарила всех, кто молился за здоровье мужа в период его болезни, и попросила не беспокоить ее и близких в это время.

«Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо», – написала Симоньян.

Тигран Кеосаян скончался на 60-м году жизни. В конце 2024 года он перенес клиническую смерть и впал в кому, после чего находился в больнице до своей кончины.