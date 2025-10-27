The Economist: поколение бумеров зависит от смартфонов почти так же, как и зумеры

Проблема обостряется из-за одиночества и малоподвижного образа жизни

27 октября 2025, 14:30, ИА Амител

Пенсионеры со смартфонами / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Журнал The Economist опубликовал материал, в котором утверждает, что представители поколения беби-бумеров все больше зависят от смартфонов – почти так же, как и молодое поколение зумеров.

Согласно наблюдениям журналистов, пенсионеры проводят перед смартфонами, телевизорами и планшетами больше времени, чем когда-либо прежде, а их вовлеченность в цифровое пространство стремительно растет.

Авторы отмечают, что речь идет не о замене старых медиа – книг, газет или телевидения – а о дополнительном времени, которое теперь уходит на экраны гаджетов. Все чаще люди старше 60 лет обзаводятся смарт-телевизорами, планшетами и даже игровыми приставками. При этом их никто не ограничивает, как школьников или студентов, поэтому зависимость от гаджетов может развиваться незаметно.

Проблема обостряется из-за одиночества и малоподвижного образа жизни. Экраны гаджетов становятся способом общения, источником новостей и развлечений. Вместе с тем исследователи не считают, что цифровая активность пожилых исключительно вредна. Некоторые работы показывают, что использование устройств помогает сохранять умственную активность и снижает риск когнитивных нарушений.

Однако The Economist напоминает и о рисках. Так, чрезмерное время у экранов может ухудшать сон, снижать физическую активность и повышать уязвимость к интернет-мошенничеству. В итоге авторы призывают смотреть на проблему шире – не как на подростковую привычку, а как на новое явление старшего возраста, отражающее цифровую трансформацию общества.

