В каких городах Сибири не работает интернет и с чем это связано?

04 августа 2025, 14:50, ИА Амител
Жители почти всех сибирских регионов с конца июля жалуются на проблемы с мобильным интернетом. У кого-то мобильная сеть то пропадает, то появляется, где-то сбои только начались, а кто-то не может поймать мобильный интернет уже которые сутки подряд. Amic.ru рассказывает, жители каких сибирских городов сейчас страдают от отключений Сети.
В каких городах Сибири есть проблемы с мобильным интернетом?
Судя по сообщениям в СМИ, самые серьезные проблемы с мобильным интернетом в Красноярске. Там у некоторых пользователей глобальная сеть не работает девятые сутки подряд, пишет сайт "Проспект мира". Пропадать он начал с 26 июля. По данным портала Downdetector, в час фиксируется 19 жалоб, а в сутки – 748. Сбои наблюдаются у всех крупных операторов, а чаще всего на работу интернета жалуются жители Октябрьского района. Также в регионе мобильный интернет пропадает у жителей Железногорска и Норильска.
Жители Томска начали также испытывать проблемы с мобильным интернетом с 1 августа, пишет портал vtomske.ru. При этом операторы в городе отметили, что перебои происходят не по их вине.
Замедлился интернет и в Кузбассе, а именно в Кемерове. Там в конце июля власти заявили, что в регионе вводятся "временные ограничения" на работу мобильного интернета, пишет НГС42. При этом проблемы будут наблюдаться только в некоторых районах. О сроках начала и окончания ограничений чиновники не сообщили.
Жители Новосибирска также в конце июля – начале августа активно жаловались на сбои в работе мобильного интернета, следует из данных портала Downdetector. Первые проблемы с Сетью были зафиксированы в городе в июне, пишет НГС. В Министерстве цифрового развития Новосибирской области уже дали местным жителям рекомендации, как справиться с перебоями мобильного интернета, пишет "МК Новосибирск".
Жалуются на аналогичные проблемы и жители Омска – в частности, сбои затронули жителей Левобережья и Нефтяников, писал РБК.
В конце июля жители Абакана (Хакасия) также жаловались на проблемы с подключением к Сети, сообщает 19rusinfo.ru. Власти республики посоветовали гражданам сохранять важные контакты в телефонной книге и убедиться в том, что для совершения платежей есть наличные или банковская карта, пишет портал news.re19.ru.
Жители Иркутской области также говорили о проблемах с мобильным интернетом 29 июля. Сервис Downdetector зарегистрировал сотни обращений за сутки, пишет ura.ru.
Кроме того, фиксируют проблемы с интернетом и в столице Алтайского края, Барнауле. Они начались во второй половине июля. Преимущественно проблемы с подключением к Сети возникают у жителей центральной части города.
Где проблем пока не зафиксировано?
О проблемах с мобильным интернетом пока не сообщали в городах Республики Алтай и в Республике Тыва.
С чем связаны сбои мобильного интернета?
Власти регионов и городов Сибири в основном объясняли сбои мобильного интернета мерами безопасности.
Например, в оперштабе Алтайского края заявили, что перебои с мобильным интернетом в Барнауле связаны с повышением безопасности на административных, логистических и промышленных объектах. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков также говорил об "усилении мер безопасности исходя из данных об оперативной обстановке и для профилактики сетевых угроз".
В департаменте транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области связали проблемы "с проведением плановых работ". Правда, что это за работы, там не пояснили, пишет портал vtomske.ru.
Военный журналист и полковник в отставке Виктор Литовкин в разговоре с журналистом НГС42 отметил, что ограничения ввели из-за угрозы атаки БПЛА в Сибири.
Какие последствия у отключений интернета?
Последствия у отключений интернета в разных городах в целом одни и те же. Так, жители городов не могут вызвать такси, оплата картами не проходит, банкоматы не работают, написать кому-то или зайти на нужную страницу в браузере нельзя и так далее.
Мобильный интернет отключают только в Сибири?
Нет, не только в Сибири. Проблемы с мобильным интернетом наблюдаются в разных регионах России. Например, на сбои жалуются жители Московской, Пензенской, Псковской, Ленинградской, Самарской, Свердловской, Ульяновской и других областей, Республики Дагестан, Северной Осетии, Краснодарского, Забайкальского и Ставропольского краев, Удмуртии, Бурятии, Ханты-Мансийского автономного округа и так далее, пишет ura.ru.
Ладно интернет, но и связь мобильная не работает.
Искусственное табу на Ютуб по всей РФ, а не только в Сибири! Не пора ли наконец (поскольку произвол длится уже целый год!) сурово спросить за это с тех, кто на словах вроде бы "ни при чём", де факто же имеет прямое отношение к запрету?
Когда вернут мобильную связь? Пятый день подряд, в г. Юрга не в Сбербанк зайти, не в личный социальные сети, не говоря уже о других приложениях/сайтах. Данный сайт минуты пять грузился, ели ели, да какого времени будет происходить данная "безопасность"? Буквально если выехать в город, интернет более менее хороший, а что делать в частных секторах? Около нас ни одной военной части и т.п вещей. За что платить оператору? За то, что я 20 минут стою в магазине и жду когда прогрузится банк? За то, что бегу в 20.59 в магазин снять наличные средства чтобы хоть как-то уехать рано утром на работу? Потому что не интернета нормального, не автобусов. Просто до какого времени все это будет продолжаться?
Странно, а почему в Москве нет проблем с интернетом неужели у них нет угроз, все причины которые называют СМИ не поддаются логике.