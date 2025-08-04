В каких городах Сибири не работает интернет и с чем это связано?

Интернет в сибирских регионах стал пропадать во второй половине июля

Жители почти всех сибирских регионов с конца июля жалуются на проблемы с мобильным интернетом. У кого-то мобильная сеть то пропадает, то появляется, где-то сбои только начались, а кто-то не может поймать мобильный интернет уже которые сутки подряд. Amic.ru рассказывает, жители каких сибирских городов сейчас страдают от отключений Сети.

В каких городах Сибири есть проблемы с мобильным интернетом?

Судя по сообщениям в СМИ, самые серьезные проблемы с мобильным интернетом в Красноярске. Там у некоторых пользователей глобальная сеть не работает девятые сутки подряд, пишет сайт "Проспект мира". Пропадать он начал с 26 июля. По данным портала Downdetector, в час фиксируется 19 жалоб, а в сутки – 748. Сбои наблюдаются у всех крупных операторов, а чаще всего на работу интернета жалуются жители Октябрьского района. Также в регионе мобильный интернет пропадает у жителей Железногорска и Норильска.

Жители Томска начали также испытывать проблемы с мобильным интернетом с 1 августа, пишет портал vtomske.ru. При этом операторы в городе отметили, что перебои происходят не по их вине.

Замедлился интернет и в Кузбассе, а именно в Кемерове. Там в конце июля власти заявили, что в регионе вводятся "временные ограничения" на работу мобильного интернета, пишет НГС42. При этом проблемы будут наблюдаться только в некоторых районах. О сроках начала и окончания ограничений чиновники не сообщили.

Жители Новосибирска также в конце июля – начале августа активно жаловались на сбои в работе мобильного интернета, следует из данных портала Downdetector. Первые проблемы с Сетью были зафиксированы в городе в июне, пишет НГС. В Министерстве цифрового развития Новосибирской области уже дали местным жителям рекомендации, как справиться с перебоями мобильного интернета, пишет "МК Новосибирск".

Жалуются на аналогичные проблемы и жители Омска – в частности, сбои затронули жителей Левобережья и Нефтяников, писал РБК.

В конце июля жители Абакана (Хакасия) также жаловались на проблемы с подключением к Сети, сообщает 19rusinfo.ru. Власти республики посоветовали гражданам сохранять важные контакты в телефонной книге и убедиться в том, что для совершения платежей есть наличные или банковская карта, пишет портал news.re19.ru.

Жители Иркутской области также говорили о проблемах с мобильным интернетом 29 июля. Сервис Downdetector зарегистрировал сотни обращений за сутки, пишет ura.ru.

Кроме того, фиксируют проблемы с интернетом и в столице Алтайского края, Барнауле. Они начались во второй половине июля. Преимущественно проблемы с подключением к Сети возникают у жителей центральной части города.

Где проблем пока не зафиксировано?

О проблемах с мобильным интернетом пока не сообщали в городах Республики Алтай и в Республике Тыва.

С чем связаны сбои мобильного интернета?

Власти регионов и городов Сибири в основном объясняли сбои мобильного интернета мерами безопасности.

Например, в оперштабе Алтайского края заявили, что перебои с мобильным интернетом в Барнауле связаны с повышением безопасности на административных, логистических и промышленных объектах. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков также говорил об "усилении мер безопасности исходя из данных об оперативной обстановке и для профилактики сетевых угроз".

В департаменте транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области связали проблемы "с проведением плановых работ". Правда, что это за работы, там не пояснили, пишет портал vtomske.ru.

Военный журналист и полковник в отставке Виктор Литовкин в разговоре с журналистом НГС42 отметил, что ограничения ввели из-за угрозы атаки БПЛА в Сибири.

Какие последствия у отключений интернета?

Последствия у отключений интернета в разных городах в целом одни и те же. Так, жители городов не могут вызвать такси, оплата картами не проходит, банкоматы не работают, написать кому-то или зайти на нужную страницу в браузере нельзя и так далее.

Мобильный интернет отключают только в Сибири?

Нет, не только в Сибири. Проблемы с мобильным интернетом наблюдаются в разных регионах России. Например, на сбои жалуются жители Московской, Пензенской, Псковской, Ленинградской, Самарской, Свердловской, Ульяновской и других областей, Республики Дагестан, Северной Осетии, Краснодарского, Забайкальского и Ставропольского краев, Удмуртии, Бурятии, Ханты-Мансийского автономного округа и так далее, пишет ura.ru.