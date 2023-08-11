НОВОСТИОбщество

Томенко дал распоряжение закончить строительство детского сада в Барнауле

Для завершения строительства необходимо около 470 млн рублей

11 августа 2023, 16:52, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил недостроенный детский сад в Барнауле и поручил выделить деньги на завершение строительства.

Детсад расположен в квартале 2032. Строительство может быть завершено в конце 2024 года, для этого необходимо около 470 млн рублей. На данный момент объект готов на 42%.

"Я такое поручение даю, Минфину нужно будет внимательно посмотреть, администрации города Барнаула, Министерству образования и науки, может быть, какие-то федеральные деньги подтянем. Решать эту задачу надо, как губернатор я ее ставлю. Если есть возможность в следующем году уже ввести, нужно делать", – указал Томенко.

Согласно проекту квартала 2032, расчетная численность детей дошкольного возраста составляет 327 человек. Дошкольное учреждение рассчитано на 330 детей.

Фото: Telegram-канал Виктора Томенко

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НОВОСТИНаука и образование
Виктор Томенко строительство школы и детсады

Комментарии 8

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Гостья

19:13:11 11-08-2023

А школу рядом когда начнут строить????

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Гость

22:05:53 11-08-2023

Есть проектно-сметная документация, есть договор на строительство, почему Губернатор должен "поручать"? Почему стоимость строительства выросла в два раза, почему не выделены средства из резервов для сдачи детсада в срок? Те же вопросы по строительству поликлиники №14 в Барнауле и по всем "сорванным" объектам.

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Гость

23:28:27 11-08-2023

Много "сорванных" объектов ?

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Гость

23:51:59 11-08-2023

Гость (22:05:53 11-08-2023) Есть проектно-сметная документация, есть договор на строител... Если много "сорванных" объектов , можно пофантазировать вообразив СВОБОДНЫЙ РАЗУМ , ну а почему бы не сделать единый центр в который могут обратиться строительные организации , в случаи возникновения не суть важно каких проблем в делах строительства и из него предлагать варианты помощи . Ведь наверняка разные причины в отношении "сорванных" объектов . Примерно подобием единого координационного центра помощи в затруднении по строительству в крае . Смысл-то чтоб "сорванных" объектов не было . Фантазировать можно про организацию дел в проблемных случаях . Примерно уже даже представляется как это могло бы быть .

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Гость

09:24:34 12-08-2023

Гость (22:05:53 11-08-2023) Есть проектно-сметная документация, есть договор на строител... Если строительство это : строительные материалы , рабочие , официальные документы , техника , законодательство , деньги , это означает сорванный объект собой подразумевает путаницу во всём этом , проблема была из чего-то такого , которое может быть решено .

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Гость

23:01:25 11-08-2023

Он бы дал распоряжение, мост доделать...пораньше...года на 1.5

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Гость1

09:41:45 12-08-2023

Выборы, выборы. Скоро выборы.

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Гость

18:00:16 12-08-2023

Ну не на полтора года, а месяца, это все бы за него проголосовали. Представляете в середине октября мы уже через мост ездили, как надоело этот километр пешком ходить, да ещё эти самокаты, там людям ходить негде.

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