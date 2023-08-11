Томенко дал распоряжение закончить строительство детского сада в Барнауле

Для завершения строительства необходимо около 470 млн рублей

11 августа 2023, 16:52, ИА Амител









































Виктор Томенко проверил строительство детского сада / Антон Червяков

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил недостроенный детский сад в Барнауле и поручил выделить деньги на завершение строительства.

Детсад расположен в квартале 2032. Строительство может быть завершено в конце 2024 года, для этого необходимо около 470 млн рублей. На данный момент объект готов на 42%.

"Я такое поручение даю, Минфину нужно будет внимательно посмотреть, администрации города Барнаула, Министерству образования и науки, может быть, какие-то федеральные деньги подтянем. Решать эту задачу надо, как губернатор я ее ставлю. Если есть возможность в следующем году уже ввести, нужно делать", – указал Томенко.

Согласно проекту квартала 2032, расчетная численность детей дошкольного возраста составляет 327 человек. Дошкольное учреждение рассчитано на 330 детей.